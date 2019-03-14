港區人大陳勇談兩高報告：成果豐碩務實有效

港區人大代表、新社聯理事長陳勇（中評資料圖） 中評社北京3月14日電（中評報道組）3月12日，十三屆全國人大二次會議舉行全體會議，聽取最高人民法院工作報告和最高人民檢察院工作報告。13日，各代表團就兩高報告組織審議。全國人大代表、香港新社聯理事長陳勇在香港团全体会议上发言表示，兩高報告成果豐碩，務實有效，在維護人民和社會的公平正義方面，很有成績，很有作為。而且，兩高報告中對港澳台僑同胞的真摰感情和關愛，更令人感動。



陳勇說，去年底，楊萬明副院長親自到深圳與部分港澳全國人大代表和政協委員座談、交流，聽取大家對人民法院工作的意見建議。代表委員們也參與了深圳中級人民法院開放日活動，現場感受法院工作所取得的優秀成果，加強了對粵港澳大灣區建設法治基礎和制度的信心。



周強院長在報告中講述問題和困難時指出，一些法院辦案壓力巨大，有的法官常年超負荷工作，有的法院人才流失現象比較嚴重，履職保障有待加強。張軍檢察長報告中也指出，民商事和金融、網絡、生態環境等專業人材短缺尚待改進；不少市、縣級檢察院人才進不來、留不住。



對此陳勇建議，應該持續改善、優化並單列兩院系統單獨職務系統及工資制度，最好直接由中央財政預算負責。同時，持續提高待遇以吸引和留住最好的兩院人材，相信能更好地推進革命化、正規化、專業化、職業化建設，建設中央放心、人民滿意的高素質隊伍。



陳勇談到，在解決“執行難”的問題上，我們看到了持續增強的決心、毅力和較大的進展，包括工作格局、執行模式、執行工作的不斷形成、變革和規範，升級中國執行信息公開網，“一網打盡”，讓失信人“一處失信，處處受限”。



陳勇還建議政府帶頭持續加強法治宣傳工作，建立和強化社會誠信體系，不斷提高失信者的成本，促進全社會形成誠信守法的社會氛圍。探索完善法院執行工作聯動配保機制；強化對拒不執行裁判罪的打繫力度，強化刑事威懾力。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）