中評關注：柯靠這幾點優勢　輕鬆看待韓出線

柯文哲。（中評社 鄭羿菲） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席吳敦義受訪表示，將保留萬分之一的機會徵召高雄市長韓國瑜參選“總統”，同為2020熱門人選的無黨籍台北市長柯文哲13日受訪以一句“I don’t care（我不在乎）”輕鬆置身事外，並意有所指地拋出“外科醫生開刀是本來就會的技術，只是沒拿出來用”，似乎面對韓游刃有餘，柯的優勢何在，令人好奇。



在多份民調中，如果三足鼎立，2020支持度依次為韓國瑜、柯文哲、蔡英文，而吳敦義的“王牌說”就連柯都認為韓出線機率非常高，但柯文哲受訪時卻十分樂觀看待人氣比他高的韓國瑜出線，原因恐怕得分內在、外在來講。



國民黨在2015年歷經“換柱事件”重傷，而韓國瑜已明確表態自己不會領表參與黨內初選，因此吳敦義的“王牌說”將在初選階段上演換柱2.0，因此除了勾起民眾對當年爭權奪利的反感，降低韓的支持外，前黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平會不會服氣，變成未知數。屆時若有人脫黨參選，將實質分裂國民黨票源，這份內鬥分為將成最大威脅，恐怕也是柯文哲看得最樂的部分。



民進黨在2020選舉操盤戰略已逐漸明朗定調為“拒絕共產黨”，不爭論九二共識、大打恐中牌，無論是戰略目標，或人氣指標，最大的敵人必然是國民黨出線的人選，若是朱立倫出線，8年新北市政沒什麼好爆料的，但若是韓國瑜出線，除了猛攻韓參選高雄市長時開的支票無法兌現外，恐怕屆時“親中黑資料”將滿天飛，民進黨瘋狂鬥韓，柯文哲樂得翹二郎腿坐山觀虎鬥。



再加上多份民調顯示，高雄市民有一半以上不支持韓國瑜角逐2020，若韓受徵召，高雄市民將有沈重的“被背叛感”，勢必也會感染到中間選民身上，屆時在民進黨猛攻下，韓的人氣能否屹立不搖，非常難講。



除了上述藍綠影響韓國瑜未來聲勢的因素外，柯文哲與民進黨的支持者重疊過半，而在九合一選舉中，柯文哲與代表民進黨的姚文智對壘，柯獲41.07%得票率，姚僅獲17.28%得票率，顯見綠營支持者並不理會民進黨攻擊柯文哲的兩岸一家親，反而棄姚挺柯，2020也並非沒有可能發生“棄英挺柯”的情況。



再加上當今台灣社會在網路經營最嫻熟的政治人物非柯文哲莫屬，北市府副發言人、“學姊”黃瀞瑩曾指出，“韓國瑜的網路聲勢型態，主要是傳統媒體報道再帶到網路討論。”而柯則是單純在網路直播、做影片、與網紅合作等，帶動網路風潮的技巧無人能及，在人手一機的網路世代，柯的優勢不容小覷，且柯幕僚這支網路團隊已有選戰操作經驗，或許這也是柯所談的“外科醫生本來就會的技術”。