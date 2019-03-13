王金平：不表態九二共識不代表不承認

藍委王金平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月13日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平今天下午接受廣播節目訪問時表示，他對“九二共識”不表態，不代表他不承認，如果沒有“九二共識”如何創造過去的和平，過去8、9年怎能維持兩岸和平關係？但現在承認一定有人反對，所以他不表態。



王金平3月7日大動作舉行記者會宣布參選2020大選，今天下午接受廣播節目《POP大國民》主持人蔡詩萍訪問。



主持人詢問，如何看兩岸關係，是否同意“九二共識”？韓國瑜承認“九二共識”。



王金平說，他說過，“九二共識”不表示意見，因為不論怎麼表示，都有人有意見，這沒意義，韓國瑜承認他沒異議，韓同意最好，但他不是不同意，而是現在不能表示意見。



王金平表示，台灣現在在兩岸的處境，就是非統即獨，否則就是維持現狀，但台灣未來何去何從？“統”現在的壓力愈來愈大，“獨”大概也有若干壓力但很難達成，剩下就是維持現狀，而要維持現狀的基礎就是“九二共識”，所以維持現狀是維持國家統一前，這是統一綱領這麼說的，因為沒有廢止，只是停止適用而已，所以現在還是國家統一前。



王金平指出，自由民主也是維持現狀，兩岸關係現在稱維持現狀是穩定和平，所以“九二共識”的真正核心價值是維護兩岸穩定和平，因為有“九二共識”，大陸方面覺得雖不講明白，但起碼對台灣也能進行和平理性互動。



主持人追問，既然如此，為何不公開支持“九二共識”？



王金平強調，他講過現在表達沒有用，一表達就有人反對他，所以何必表達？現在要好好跟大陸好好接觸、討論、談判。



主持人再問，可是民進黨就是不承認“九二共識”，大陸不跟民進黨對話？



王金平表示，他沒講不承認，現在不表態而已。如果沒有“九二共識”如何創造過去的和平，過去8、9年怎能維持兩岸和平關係？所以他不表態。

