中評關注：盧秀燕廣結善緣天王爭相拉攏

中國國民黨前主席朱立倫13日拜會同黨籍台中市長盧秀燕，成功在台中找到盟友。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨前主席朱立倫13日下午拜會同黨籍台中市長盧秀燕，進行半小時閉門會談後，記者出身的盧秀燕貼心的為朱安排媒體茶敘，與中台灣媒體互動，讓他增加曝光，順道推廣台中美食。盧廣結善緣成為藍天王爭相拉攏對象。



盧秀燕過去這段時間對2020初選的表態，可分兩部份，第一是初選辦法挺全民調，認為退回比例制有點倒退，就此而言，她對國民黨主席吳敦義似有些意見。第二，她迄今對藍天王都展現“中立”，表態不會在初選階段支持特定人員。



例如，盧秀燕不斷提出“國民黨要提最強人選，無論當事人有沒有意願”，被意指是暗挺高雄市長韓國瑜。但上個月無黨籍台北市長柯文哲來台中逛花博，盧秀燕也率多位局處長陪同，禮數都有做到。朱立倫13日來拜會，她把場面鋪開，推崇朱是“國民黨最有機會的候選人之一”、“未來最可能的國家領導人之一”。盧還送朱一盒太陽餅，強調她不隨便送人太陽餅”朱是她認證的太陽！“。



盧秀燕提到的“之一”並非“唯一”，朱立倫應也了然於胸。



盧秀燕作為中台灣唯一的“直轄市長”，對於韓國瑜、柯文哲等政壇強棒，不斷釋放橄欖枝，這是一種廣結善緣的心態，因為盧從政25年，除了獲得黃復興系統力挺，本身的派系色彩並不明顯，未來她要拼台中市長連任，中央也要有資源奧援。任何人登上大位，都是她合作的對象。