王浩：韓國瑜深知中國大陸才是真正機會

王浩。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃文杰）中國國民黨高雄市長韓國瑜3月22日即將到香港、澳門、深圳、廈門訪問，中國國民黨台北市議員王浩接受中評社訪問表示，韓國瑜真的聰明，知道真的能夠吸收最多台灣產品的地方，還是中國大陸，雖然走了星馬地區，最終目標還是中國大陸，只有這裡才是真正的機會。



王浩，北京大學政府管理學院博士，曾任記者、電視台主播及經理，1998年轉往政壇發展，擔任過4屆台北市議員，也擔任過台北市政府社會局局長，2018年再次當選北市議員。



中評社問，怎樣看韓國瑜為了“貨出去、人進來”積極到東南亞與大陸拼經濟？



王浩告訴中評社，韓國瑜當選高雄市長，積極行銷高雄，有目共睹，韓國瑜有一個最大的困難是，他要推銷高雄都不能醜化高雄，不能把陳菊過去的所作所為公諸於世，因為這樣，沒人會來高雄投資。



他說，韓國瑜只能說高雄的好，不能說陳菊給高雄留下來的問題，必須把高雄塑造成南方有希望的城市，因此韓國也是打落牙齒和血吞，把前朝所遺留的事情都要一一補足，把破牆壁變成實際的牆壁，還要說這個牆壁非常堅實。



王浩認為，韓國瑜是少見歷經選戰，還很厚道的政治人物，通常一般政黨或候選人只要當選，上台之後，把問題推給前朝，包括馬英九在內都有這樣問題。現在看到韓國瑜幾乎沒有批評陳菊，因為批評陳菊，沒人來高雄投資，這些洞、這些孔、怎麼填補？用他的光頭光環遮住，引進新的資金、新的發展及新的需求，把這些洞孔一個個補起來。



他說，今天韓國要把高雄的東西賣出去。老實說，還真的很委婉，給民進黨政府一個面子，繞了一圈，還是回到中國大陸。真的能夠吸收最多台灣產品的，還是中國大陸，寄望馬來西亞、新加坡，通通不牢靠。



王浩向中評社分析，馬來西亞加上新加坡，根本不敵深圳，建議韓國瑜去跟深圳簽一個三年合約，高雄的農民漁民會愛死韓國瑜。



他說，韓國瑜真的給民進黨政府一個面子，可說他不是第一個去中國大陸。他是到處走，只要是南邊都走了，最終目標還是中國大陸，只有這裡才是真正的機會。