王浩很篤定　韓國瑜不會選2020

王浩。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃文杰）出身眷村，自認和高雄市長韓國瑜都是非典型中國國民黨黨員的國民黨台北市議員王浩接受中評社訪問很篤定認為，韓國瑜不會選2020，但是2024就不一定。韓國瑜不可能像當年馬英九被拱、被迫接受徵召，不會被外在的韓流韓粉給迷失。



王浩，北京大學政府管理學院博士，曾任記者、電視台主播及經理，1998年轉往政壇發展，擔任過4屆台北市議員，也擔任過台北市政府社會局局長，2018年再次當選北市議員。



中評社問，3月16日四席“立委”補選結果，如果國民黨大勝，韓流再度發威，韓國瑜是否會投入2020？



王浩分析，如果316國民黨大勝，韓國瑜還是韓國瑜，還是高雄市長，如果說藍軍大勝，因此推韓選2020，恐怕是別人想太多了。請問韓現在政績是什麼？高雄新台幣3000億負債已經還完了嗎？高雄所有窟窿都已經補好了嗎？現在不選的原因是，因為沒有東西擺在檯面上，能告訴別人我韓某人是最棒的。



他說，光靠韓國瑜，不可能改變國民黨，因為本質不會變，韓國瑜跟他一樣，都是非典型的國民黨黨員。他們都有共同的特點，都是外省人，都是眷村小孩。選舉都是自己討生活。沒人管你死活，最後被接受，因為站在老百姓這邊，就是接地氣，像韓這樣國民黨員多不多？多，但都被打趴，韓國瑜是自己站起來嗎？抱歉，韓國瑜是被老百姓抬起來的。



王浩說，他跟韓國瑜有私交，記得韓很早說過一句話，當低潮落魄，沒有任何一個人來看過我，我是個屁，今天每個人都要來見我，我是神，我做個屁，我也做過神，韓國瑜不會被外在的韓流韓粉給迷失，韓國瑜就只是想用他有限時間，做他想做的事，把從政的初衷能夠發揮出來。



對於韓國瑜民調居高不下，王浩認為，民調跟政治人物，就好比脫了衣服上磅秤，幾斤幾兩，清清楚楚，千萬不要上磅秤之前，“水蛙碰風”（閩南語），說自己多肥，秤起來就沒那麼重。