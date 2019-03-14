王浩：兩岸未來　台灣可主導空間漸小

王浩。（中評社 黃文杰攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃文杰）中國國民黨台北市議員王浩接受中評社訪問表示，民進黨的兩岸關係把台灣推向死巷子，國民黨2020有機會，是否可以把這艘船從死巷開出來？不曉得，誰又能把這艘船開回到正確航道？找錯人還是會撞船，下一任船長是誰？如果是國民黨，船長之外船員也要精明，能不能多挑好船員，能不能多挑幾個韓國瑜？兩岸未來的走向，只能說，台灣可以主導的空間越來越小。



王浩形容，現在的國民黨，被民進黨打壓弱化到根本爬不起來，不再是一個巨人，國民黨是下肢癱瘓的巨人，躺的時候看起來很大，但是站起來原來很矮了半截。



王浩，北京大學政府管理學院博士，曾任記者、電視台主播及經理，1998年轉往政壇發展，擔任過4屆台北市議員，也擔任過台北市政府社會局局長，2018年再次當選北市議員。



中評社問，兩岸關係向來是國民黨的強項，但是2020大選，卻發現國民黨在兩岸主張被邊緣化，國民黨主席吳敦義上台，國共論壇停辦兩年。



王浩告訴中評社，主要還是卡在吳敦義赴陸管制期限，到今年520才結束，民進黨怕國民黨借勢翻身上來，因此想修改「兩岸人民關係條例」從嚴管制退休軍文職高官赴陸。他「酸」民進黨最好有本事，只是要國民黨，這輩子都不要去中國大陸，這樣的修法比較乾脆一點。



他也曾經建議，大陸要知台，要常常派人來台灣，台灣要知陸，也要常常去大陸，對一個從來沒有去過中國大陸的黨主席來講，能瞭解中國大陸多少？這不是派謀士，或者自己信得過的學者去大陸傳話，可以取代。領導人到最後要自己去看的原因是，因為他要負歷史責任，要知道做最後的判斷，是否正確？這不是光靠報紙電視可以知道。



王浩指出，吳敦義是國民黨目前唯一未曾赴大陸的黨主席，唯一沒有跟大陸領導人接觸的黨主席，馬英九即使沒有去過大陸，但是他在2015「習馬會」有跟習近平見面，更有效果。連戰、吳伯雄洪秀柱，都有去過大陸，大陸不瞭解吳敦義，吳敦義也不瞭解大陸，在吳敦義手上，想要突破兩岸關係，是有盲點。



王浩解釋，領導人跟領導人都會希望建立私人友誼，有了私人友誼，才能夠突破很多困境，現在的國民黨，不敢公開承認九二共識，九二共識已經是牆上一道刻痕。這條刻痕已經距離我們很遠，希望台灣跟大陸繼續走下去，應該通過集體的智慧，再刻一個新的痕跡，新的里程碑，怎麼刻？內容究竟是什麼？這是黨主席的事。



是否要換一個主席？王浩認為，不管誰當主席，對中國大陸都應有深一層的認識，深一層的認知與瞭解，政黨之間一定要有正常的交流，才有機會。



王浩對兩岸關係的走向，用船長開船來比喻。



他說，民進黨執政快三年，企圖抹殺九二共識，但是去年九合一選舉，九二共識獲得廣義支持，希望大陸跟台灣是朝和平方式發展。民進黨蔡英文只想花大錢向美國買飛機，用「蔡七點」對抗「習五點」，在台灣到處劃紅線，路上到處都是拒馬，但根本切不斷我們跟中國大陸的關係。

