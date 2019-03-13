外交部駁斥美國國務卿有關南海的言論

中評社北京3月13日電／2019年3月13日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：新任美國駐澳大利亞大使今日稱，中國正使用“金元外交”來加大在太平洋地區的影響力。中方對此有何回應？



答：最近我們已經回答過很多類似問題。中國同太平洋國家、特別是太平洋島國之間開展互利合作，是對雙方都有利的南南合作，受到太平洋國家的普遍歡迎。



我們注意到，近來美方一些官員對中方同包括太平洋島國在內的一些國家開展互利合作怎麼看都不順眼。我們希望有關人士擺正心態，多考慮這些發展中國家自身發展的長遠需要，多做一些有利於這些國家發展的事情，而不要總是無事生非。



問：昨天，委內瑞拉總統馬杜羅表示，擬向聯合國、俄羅斯、中國尋求支持，對委內瑞拉電力系統遭到網絡攻擊進行調查。中方是否計劃參與相關調查？如果是，中方何時派專家赴委內瑞拉？



答：中方注意到，委內瑞拉大規模停電事故已持續數日，給委人民生產生活帶來極大不便。有報道稱事故是委內瑞拉供電系統遭受網絡攻擊所致，中方對此表示關切。中方希望委方盡快查明此次事故原因，恢復正常供電和社會秩序。中方願為委電力系統恢復提供幫助和技術支持。



至於你提到有關派專家的問題，我沒有可以向你提供的情況。



問：昨天，美國國務卿蓬佩奧在一個國際能源會議上稱，中國在南海阻止地區國家獲得價值2.5萬億美元的能源資源。中方對此有何評論？



答：在南海，中國與有關國家之間存在著島嶼領土問題和海洋劃界爭議。中方一貫主張有關當事國在國際法基礎上，通過友好協商公平合理地解決有關爭議，並主張在爭議解決前有關當事國擱置爭議，探討共同開發。中國同有關當事國之間一直保持外交磋商機制和內部溝通渠道。



本地區國家能夠以自己的方式管控和處理好彼此分歧，共同維護本地區的和平穩定，共同致力於本地區的發展繁榮，這是符合本地區國家利益的。個別域外國家一再興風作浪，企圖破壞這樣的祥和局面，這是對本地區國家不負責任的做法。



問：有一個關於朝鮮半島局勢的問題。我們注意到，12日，幾家朝鮮媒體同時刊文表明朝完全無核化立場，表示建立新型朝美關係、構建半島永久穩固的和平機制，走向完全無核化是朝鮮的堅定立場。還有媒體報道稱，12日，韓國總統特別顧問文正仁表示，美方應該尋求逐步實現半島無核化，因為“一步到位的棄核”戰略無助於打破談判的僵局。中方對此有何評論？



答：中方始終主張，朝鮮半島問題只能通過政治對話和平解決。朝美領導人河內會晤後，大家也都注意到，雙方都表達了願意繼續保持對話的態度，我們期待著雙方為此採取實際行動。



關於半島問題政治解決進程，實踐已經一再證明，對話要繼續下去並取得進展，關鍵就是要平衡照顧各方合理關切，增進互信，積累共識，分階段，同步走，由易到難，循序漸進，為半島問題的政治解決創造條件。



中方願同各方一道，繼續為此發揮應有作用。



問：大家都十分關心近日發生的埃塞客機失事事故，你能否進一步介紹涉中國公民善後工作進展？



答：關於此次空難涉中國公民善後工作進展，我們已經介紹過一些情況。根據進一步了解的情況，中國駐埃塞俄比亞使館已與8名遇難中國公民派出單位和家屬建立聯繫，也已經協調埃塞航空對遇難者家屬赴埃塞的行程、住宿等作出具體安排。據我所知，現在部分家屬已抵達埃塞。中國駐埃塞使館開通3部熱線電話，指定專人接聽，同時使館還在毗鄰當地機場的酒店設立聯絡辦公室，為陸續抵達的遇難中國公民家屬提供協助。



我們注意到，目前埃塞方面已成立事故調查委員會。同時，大家已經從媒體上看到，失事客機2個黑匣子也已經找到，事故原因正在調查中。外交部和中國駐埃塞使館將繼續密切關注相關進展，協調埃塞有關方面為遇難中國同胞家屬處理善後提供積極協助。



問：一個國際人權活動人士在一篇評論文章中提及康明凱和邁克爾拘押的情況。中方對此有何評論？



答：我昨天回答過你的問題。我願重申，這兩名加拿大公民因為從事危害中國國家安全的活動被中國國家安全機關依法採取強制措施後，中方依法保障了他們的合法權益。



問：據了解，聯合國人權理事會將於3月15日在日內瓦核可中國國別人權審議報告。你能否介紹有關情況？



答：中國將於3月15日參加聯合國人權理事會核可中國第三輪國別人權審議報告會議。中國高度重視核可工作，將派出以外交部副部長樂玉成為團長、中央政府相關部委、新疆和西藏自治區、港澳特區代表組成的高級別代表團參加核可會議。中方將對去年11月參加第三輪國別人權審議期間各國所提建議進行反饋，並同相關各方進行建設性交流。



問：周二，歐盟委員會和歐盟外交與安全政策高級代表發布了一份《歐中戰略前景》文件，其中提及10項措施，目的是在中國經濟實力和政治影響力日益增強的背景下，尋求對華關係再平衡。你對此有何評論？



答：中歐全面戰略夥伴關係近來發展總體順利，這符合中歐雙方共同利益。我們注意到歐盟昨天發表的文件。我想強調的是，中歐開展互利合作符合雙方的共同利益。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同歐盟的關係，願同歐方不斷增進相互理解，推進務實合作。希望歐方同樣能夠客觀、理性、公正看待中國的發展和新一輪改革開放，同中方一道，不斷推進中歐關係的持續、健康、穩定發展。



至於你所說報告里提到的10個領域的具體問題，中歐雙方在所有上述領域都保持著建設性對話。



問：你剛剛說中方願為委內瑞拉提供幫助。中方是否已收到委內瑞拉政府尋求幫助的正式請求？中方將向委方提供何種具體幫助？



答：中委是友好國家，保持著各領域友好合作。我剛才講得非常明確，當前持續數日的大規模停電事故給委內瑞拉人民生活帶來不便，我們非常關心。只要委內瑞拉政府有這方面的需要，中方願意為委內瑞拉電力系統恢復提供力所能及的幫助。



問：委內瑞拉總統馬杜羅在記者會上表示，他認為，至少有信息顯示此次網絡攻擊來自芝加哥和休斯頓。中方認為馬杜羅總統所言是否可信？



答：我們注意到有關報道。這個問題只能由馬杜羅總統所指的對象來作出澄清或解釋。



問：關於聯合國安理會馬蘇德列名問題，中方是否已作出決定？



答：我願重申，中國政府會繼續本著負責任態度參與聯合國安理會1267委員會的審議工作。



問：還有一個關於歐盟《歐中戰略前景》文件的問題。這一文件將歐中過去的合作關係定位為競爭關係。中方是否擔心？



答：中方是從長遠角度和戰略高度看待和深化同歐盟的全面戰略夥伴關係的。我們當然希望，在相互尊重基礎上建立給雙方帶來更大福祉的、互利共贏的關係。



至於你談到的競爭，在不同經濟體及國家間可能會存在一些競爭，但我們應以正確的心態看待這樣的競爭，鼓勵良性競爭而不是對手式的競爭，否則不符合任何一方，不管是中方還是歐方的利益。我還想強調剛才回答俄新社記者提問時說過的，希望歐方能夠客觀、理性、公正看待中國的發展和新一輪改革開放，從中國的進一步發展中看到更多的機遇。



問：上次你談及，3月13日是聯合國安理會成員討論1267委員會馬蘇德列名問題的最後時限。現在是否仍是這樣？如果是，現在紐約時間還是12日晚，所以這一結果可能於北京時間明早公布。中方是否就此與有關各方進行了溝通？



答：首先我要澄清，我不記得在這個場合說過安理會或者其附屬機構討論該問題的時限。



中國會一如既往採取負責任的態度，同有關各方通過充分協商處理好有關問題。關於這個問題的討論，一定要按照安理會及其附屬機構的規則和程序進行。中方始終認為，只有各方都能接受的方案才是真正有利於持久解決問題的方案。



問：美國根據《赫爾姆斯-伯頓法》第3條加強了對古巴的封鎖。中方對此有何評論？



答：在美國對古巴制裁和長達數十年禁運的問題上，中方立場非常明確。長期以來，我們和聯合國絕大多數成員國一貫反對美方制裁。制裁給古巴經濟社會發展和人民生活帶來巨大傷害，我們要求美方改變這一錯誤做法。這不只是中國的立場，也是絕大多數聯合國成員國的立場。



問：上周有關於習近平主席可能訪問歐洲的問題。你能否介紹訪問國家和日程等方面的最新信息？



答：稍安勿躁。關於中國領導人出訪，我們都會及時向大家發布消息，介紹相關情況。如果有這方面的確定信息，我們會及時發布。