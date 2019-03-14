王金平：台灣要提出能繞過九二共識的新名詞

王金平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月14日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平13日傍晚接受廣播訪問時表示，他對“九二共識”不表態，但不代表他不承認，台灣要提出能繞過“九二共識”的新名詞，還說“最起碼有十幾個講法能代替“九二共識”，他在黨內初選辯論時“自然說出來”。



他說，“中華民國”自1912年成立至今108年，還屹立於台、澎、金、馬，“憲法”只是有若干凍結與修正，但主權及於大陸，而中華人民共和國的憲法主權也主張及於台灣，所以兩岸應透過接觸、協商、談判，才能理出兩岸真正定位。



王金平13日傍晚接受廣播節目《POP大國民》主持人蔡詩萍訪問。問題焦點放在黨內二階段初選機制、兩岸關係的看法，以及新書《橋-走近王金平》及他的政治歷練等。



有人認為王金平是“藍皮綠骨”。王金平說，陳水扁當年數度找他當“行政院長”，但他都不答應，因為要去也要黨的同意；他全力支持韓國瑜選高雄市長，高雄縣黨部40多年來所有縣長選舉，黨提名的候選人不分黨派他都出錢出力，怎麼講他“藍皮綠骨”？這在開玩笑，連馬英九在回憶錄都寫很清楚說他不是“藍皮綠骨”。



他說，國家最重要的問題是消除對立與內耗，他擔任“立法院長”17年、副院長6年，跟綠營做預算處理都很圓滿，他沒辦法的話，那誰有辦法？韓國瑜因為擔任北農總經理的緣故，和供應農產的雲林西螺較熟，南部農會並不熟，而他家族早年經營農產品，和全台農會關係都好，所以全台農會要靠他整合，才能團結一致。



被問到為何國民黨在南台灣長期失守？王金平說因素很多，關鍵是民進黨會經營，很會運用各種資源，維護國民黨政權不是靠他一人，雖然白派喊得動，但還有紅派、中間選民，主要還是民心，那段時間對國民黨很不利，但從韓國瑜選高雄市長開始，整個民心思變，是翻盤的重要因素。

