中評現場：吳敦義與朱立倫同台輔選很冰冷

國民黨彰化鹿港地區“立委”補選候選人柯呈枋造勢晚會，朱立倫、吳敦義同台互動卻很冷淡。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月14日電（記者 林谷隆）彰化縣第一選區“立委”補選3月16日投票，已進入最後衝刺，中國國民黨候選人柯呈枋13日晚間在彰化體育場旁舉行造勢晚會，邀請馬英九、吳敦義、朱立倫同台拉抬選情。吳、朱幾乎同時間到場，但是兩人卻沒有一起大進場，吳先陪柯呈枋上台，朱隨後才走上台。一行人在台上大合體，吳朱兩人也隔了好幾人，更刻意避開眼神交會，互動相當冷淡。



國民黨主席吳敦義在12日受訪首度表示，將保留“萬分之一的機會”徵召高雄市長韓國瑜參選“總統”，對朱立倫造成極大威脅，朱13日受訪時對先初選再徵召表達不滿，吳朱關係陷冰點。



朱立倫13日行程滿檔，上午先到三重幫國民黨“立委”補選候選人鄭世維輔選，陪同掃街拜票。之後便驅車南下台中，先是拜會國民黨籍台中市長盧秀燕，之後在拜會台中藍營大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，晚間則是出席國民黨彰化鹿港地區“立委”補選候選人柯呈枋造勢晚會。



當朱立倫抵達國民黨彰化鹿港地區柯呈枋造勢晚會，身後響起主持人喊出“大進場”，只見人群中是國民黨主席吳敦義，帶著柯呈枋進場，兩人隨即在眾人促擁下上台。但媒體一回頭，就看到孤單人影的朱立倫，低調的走上台。



首先致詞的朱立倫表示，距離投票日只剩下三天，這次補選大家一定要出來投票，也要將戶籍在彰化鹿港地區的親朋好友找回來投票，這一票非常關鍵，我們要選一個實實在在對彰化最了解，對地方需求最了解的好人才，柯呈枋如果能當選，也是在場各位鄉親當選。



朱立倫還提到，上禮拜他陪柯呈枋掃街拜票，他看到這個勤快的年輕人受到鄉親們的愛戴，所以看到他一步一腳印爭取支持，今晚吳敦義主席帶領黨中央助選團，王惠美縣長也帶著地方人士來助選，這代表大家對柯呈枋的肯定。



朱立倫致詞後，接著就是吳敦義講話，朱先退到舞台後方，先與台上貴賓握手，接著就從舞台旁走下台離場，吳朱兩顆太陽同場又同台。