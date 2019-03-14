韓流帶來人流　高雄六合夜市恢復往日榮景

六合夜市現在就連平日晚上也湧現大量人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月13日電（記者 蔣繼平）“韓流”崛起讓高雄市六合夜市人氣增溫，總共175個攤位呈現滿租狀態，中國國民黨高雄市長韓國瑜的口號被攤商改編成“人進得來、小吃賣出去、攤商發大財”開心大賺觀光財。根據六合夜市自治管理委員會統計，自從韓國瑜當選後，目前平均一天有3萬人次，比前兩年低潮期平均一天8000人，已經恢復到過去榮景。



高雄市六合國際觀光夜市是高雄第一個合法夜市，起源最早可追朔到1949年，共超過60年的歷史，夜市觀光也成為台灣的特色，也是外地觀光客在高雄晚上必訪的景點，去年底開始，從傍晚到半夜人潮絡繹不絕。六合夜市自治管理委員會統計人流，從去年底韓國瑜當選後，目前平均一天人潮可達3萬人次，跟前兩年最低只有8000人相比，差距相當大。



經營37年的美食攤販陳深淵說，過去兩年實在太苦太悶了，人潮實在少到不行，從去年韓市長當選後，感覺人潮真的回來了，自己業績也好了2成左右，小吃業者不愁沒有客人，人潮來來往往，攤商們也都很有信心。



六合夜市自治管理委員會顧問詹金翰指出，過去好幾十年來大多數攤販幾乎都是綠營的支持者，但自從前年開始陸客大減，生意真的大受影響，尤其陸客最愛的海鮮攤、烤龍蝦、烤生蠔等業者感受最深，“高雄會翻盤不是沒道理”。



莊惠民是六合夜市老店海產粥的第二代經營者，他說，六合夜市是國際觀光夜市，新加坡、馬來西亞、香港、澳門、韓國、日本、甚至越南的客人都有，尤其去年底開始，下午5點多就不斷有遊覽車停靠，陸客回溫，外地客也多。



六合夜市自治管理委員會主委莊其章表示，過去兩來受到陸客大減的影響，全部175個攤位其實也會有10至20不等的攤位沒人租，不過韓市長當選後，不僅滿租也根本排不到隊，整體人潮多了3至4成左右，可說回到過去盛況。