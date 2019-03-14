六合夜市人潮多發了攤販　店面冷清待租售

六合夜市不少實體店面掛著顯眼的“租、售”布條。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月14日電（記者 蔣繼平）“韓流”崛起讓高雄市六合夜市人氣增溫，全部175個攤位呈現滿租狀態，不過仔細觀察商圈路段，不少攤商後方的店家，都掛著顯眼的“待售、求租”布條，畫面反差相當大。



擔任六合夜市自治管理委員會顧問已有25年的詹金翰，長期觀察六合夜市商圈的發展脈絡，他認為原因不外乎整體景氣不好、租金太高、網購興起等因素；此外一部分也因為店主年紀大無人接班，導致商圈空著的店面越來越多。



另外，高雄市不動產仲介公會副理事長鄭啟峰則分析，網路時代讓整體消費習慣改變，實體店面漸漸沒落，業者不再承租車水馬龍的大馬路店面，精華店面未來也可能朝小攤位集合分租，都是逐漸式微的原因。



更重要的是，六合夜市是市政府特許經營，白天為大馬路，下午4點到凌晨則封路變成夜市，隔天清晨6點才還給用路人通行。每個攤位一個月固定只繳管理費2700元給管委會，雖然私下轉讓不合法，但外傳開價一天喊到1000至2500元不等。由於攤販擋到店家做生意，彼此關係緊張，但因為六合夜市是政府特許經營，最後也只能不了了之。



詹金翰表示，早期六合夜市生意好時，攤商跟店面相輔相成，需要固定店面空間的美容、理髮、火鍋、電玩店也如雨後春筍開張做生意，為了迎合陸客，伴手禮、藥妝店才逐漸興起，這幾年景氣不好閒置店面增多，連娃娃機店也出現。



詹金翰說，韓市長當選後夜市人潮變多，但是主要還是以小吃經濟為主，實體店面市場還是受到大環境影響，加上店租成本高，每月行情約3至5萬元不等，經營不易，加上人潮仍是以觀光客為主，類型較為不同，因此店面空著也乏人問津，不少自己擁有店面的老店也因無人接班而選擇不做，例如去年11月吹熄燈號的六合蛇肉店就是如此。