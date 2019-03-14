上海台商會長李政宏　率團台中拜會盧秀燕

上海市台灣同胞投資企業協會長李政宏13日率團拜會台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月14日電（記者 林谷隆）上海市台灣同胞投資企業協會長李政宏13日率“上海台協返鄉經貿交流考察團”拜會台中市政府，台中市長盧秀燕率多位局處首長表示歡迎，雙方針對經貿、農業、文創及母嬰產業等議題交換意見，並就台商返台投資環境進行討論。盧秀燕表示，台中產業百花齊放，各行各業資源充足，市府積極對接台商，盼帶領在外台商回到故鄉、來台中拚經濟。



上海台協會會員數達1800家企業，設有飲食、永續農業、金融、文創等工委會，這次上海台商會長李政宏帶著20多位會員代表與盧秀燕、台中市經發局長高禩翔、觀旅局長林筱淇、教育局長楊振昇、都發局長黃文彬、勞工局長吳威志、文化局代理局長張大春、新聞局長吳皇昇等台中市府官員，就政策、業務方針進行對談。



盧秀燕表示，有感於中美貿易爭端，許多台商向她提出回台投資意願。台中產業百花齊放、都市機能完善、鄉村風情豐富，各行各業都有相當資源，感謝上海台商協會帶來投資管道，未來市府將積極協助台商需求、全力拼經濟，把握合作機會。



上海台協會長李政宏表示，今日與盧市長進行深入且密切的對接後，感受到台中市政府誠意滿滿，這次帶來包括製造業、農業、文創、母嬰產業等台商，期盼能透過台中的環境及資源回到台灣投資，未來將跟相關局處作交流接觸，也會分享給更多台商朋友，促成更多的對接機會。



台中市經發局表示，市府已成立台中市政府經貿文化交流工作小組，也設置台商專區，提供一站式服務，協助全世界台商“鮭魚返鄉”。配合水湳國際會展中心第1期工程預計2019年3月23日動土，期盼積極發展台中會展產業，扶植在地企業、擴大招商引資。