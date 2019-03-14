中評關注：民進黨明年“立委”選情真的艱困

民進黨氣勢低迷，明年“立委”席次恐怕大幅縮減。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）民進黨13日中執會後公布艱困選區有20個，這個艱困選區的標準是依照2016年“立委”選舉得票率42.5%制定而來，但2016年民進黨選情大好，明年“立委”選舉艱困選區不只20個，恐怕40個都可能。



第九屆“立委”共有113席，民進黨66席、國民黨33席、時代力量5席、親民黨3席、團結聯盟1席、無黨籍1席，目前還有4席“立委”3月16日補選。



民進黨2008年因陳水扁爆發貪污案，士氣崩盤，只有拿下27席，國民黨那一年拿下81席。去年底九合一選舉民進黨再度重挫，明年選舉民進黨士氣也無法這麼快拉升，外界已經認為民進黨要過半幾乎很難，會不會重演只拿27席的紀錄，黨內誰都沒有把握。



但民進黨卻只把20個選區列為艱困選區，若依2016年氣勢來看，顯然是樂觀了。如果2020又是蔡英文尋求連任，母雞這麼弱勢，黨內“立委”候選人恐怕也需要自立自強。



民進黨有些選區是否繼續跟第三勢力合作，也是關注焦點，過去氣勢旺盛的時候，民進黨與時代力量關係不錯，也禮讓多個選區給時力。但現在民進黨氣勢這麼弱，這些過去禮讓的選區，第三勢力也不見得一定要低姿態跟民進黨合作，搞不好是民進黨必須低姿態請求第三勢力幫忙，明年“立委”選舉民進黨真的選情看壞。