藍天王彰化輔選　馬吳朱卻未合體同台

等到候選人柯呈枋發表競選演說時，身旁只剩最後到場的馬英九與彰化地方人士。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月14日電（記者 林谷隆）彰化縣第一選區“立委”補選最後衝刺，中國國民黨候選人柯呈枋13日晚間在彰化體育場旁舉行造勢晚會，現場湧進2千多名支持者，馬英九、吳敦義、朱立倫等三位前後任國民黨主席到場拉抬，原本支持者希望“三個太陽”同台，不過他們卻錯開，最後未同時站台。



四席“立委”補選將在3月16日投票，國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋，民進黨則徵召前鹿港鎮長黃振彥參選，因為藍綠選將都是有實力者，選情呈現五五波，這幾天都找來黨內大咖站台，試圖在膠著的選情中拉開差距。另外還有無黨籍鹿港房仲業者紀慶堂參選。



吳敦義昨晚陪柯呈枋大進場先上台，隨後朱立倫悄悄上台，吳朱兩人沒有打招呼，互動頗冷淡。朱立倫先致詞，稱讚柯呈枋是好人才，一步一腳印，籲請鹿港鄉親一定要出來投票給柯呈枋，全台四席“立委”補選也一定要贏。



輪到吳敦義致詞時，朱立倫先退到舞台後方，隨後與台上貴賓握完手就先離場，壓軸致詞的馬英九到場時，吳敦義也已經離場，讓三顆太陽合體的計劃宣告破局。事實上，馬吳朱先後到場的時間，不超過20分鐘，但沒有合體。



吳敦義致詞時，強力痛批評蔡英文政府不拚經濟，只會搞清算，尤其是不承認九二共識與一中各表，造成兩岸關係緊張，如果柯呈枋無法當選“立委”，王惠美縣長擔任“立委”時爭取的建設就會落空，而國民黨在“立法院”只有34席，呼籲民眾在“立委”補選支持柯呈枋，讓國民黨在“立法院”增加制衡的力量。



等到候選人柯呈枋發表競選演說時，身旁只剩最後到場的馬英九與彰化地方人士。柯提到，儘管面對對手一再抹黑，但他堅清白參選，絕不打口水戰，尤其，目前彰化縣財政拮据，需要“中央”投入資源，他進入“立法院”絕對會站在地方為建設向“中央”爭取更多資源，監督“中央”，替“國家”找出一條康莊大道、為彰化找到出路、為鄉親找出活路。