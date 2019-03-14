王鳳生：陳菊主張自經區時綠軍怎沒反對？

美國普渡大學經濟學博士、現任高雄大學榮譽講座教授王鳳生。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月14日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜爭取設立自由經濟示範區，以利農漁產品外銷卻遭“行政院長”蘇貞昌以“四個不可行”駁回。高雄大學榮譽講座教授王鳳生接受中評社訪問認為，民進黨阻擋設置自經區設置的理由根本是“張飛、岳飛、鴨子飛”，錯把張飛當岳飛，鴨子還沒煮熟，就先飛了。



王鳳生強調，自經區設置的出發點是為台灣尋找經濟動能，讓全球資金、技術、人才、物料能夠匯集的平台。台灣需不需要資本移入？如何才能引鳳築巢？台灣經濟已經失去動能，設置自經區能啟動匯流平台，是為“中華民國”在台灣的產業、企業所設，但民進黨卻以為自經區是為“中華人民共和國”而設置的，簡直是用意識形態綑綁台灣。



王鳳生，1950年生，台灣高雄鳳山人，祖籍江蘇南通。美國普渡大學經濟學博士。現任台灣高雄大學榮譽講座教授、原高雄大學應用經濟系教授、高雄大學管理學院區域經濟與產業發展中心主任、中華亞太經濟與管理學會理事長、財團法人華亞經濟管理教育基金會董事長、台灣“國家政策研究基金會”科技經濟組顧問。



王鳳生強調，自經區前身最早概念源於“亞太營運中心”，本身便是一平台概念，對內可外產生正面的外部性，讓交易成本下降，匯集資訊、金融、技術與人才平台。高雄要搞自由經濟示範區，“中央”必須先授權，發展策略引領教育、人才、產業升級。但民進黨現在硬扯會受到美國打擊，他真的聽不懂。



王鳳生說，“自由”是開大門、不是鎖大門，“示範區”是試點並保留政策修正的空間，除非台灣今天自己不要經貿、不要產業轉型升級或打定主意不跟中國大陸往來了，那台灣難道就安全了嗎？這種恐嚇也太厲害了吧？