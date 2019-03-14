中評關注：鄭文燦為何不怕功高震主？

316“立委”補選結果，恐怕再度牽動民進黨2020的選舉佈局，鄭文燦的態度是“隨時做好準備”。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月14日電（記者 黃文杰）一趟訪美行程結束，民進黨桃園市長鄭文燦政治行情又竄紅，13日在桃園公開場合，再度與蔡英文“同框”，外界關注是否2020有機會“蔡鄭配”？鄭文燦刻意把姿態壓低，連忙解釋“沒有這回事”。



離開台灣11天，到美國進行交流學習，在美國AIT的協助，成功“出口轉內銷”，讓外界看到鄭文燦政治實力，綠營接班梯隊的政治明星，連老美都認證。



政治風格屬於“直銷型”的他，做政治判斷，向來習慣走到第一線，知道現在基層的政治氛圍，特別是即將登場的316“立委”補選。



民進黨第二次補考成績，若全盤皆輸，士氣潰散，追究責任，包括蔡英文與賴清德，都難辭其咎，鄭文燦此時又何必大肆張揚“蔡鄭配”話題。



選舉結果如果藍綠維持平盤，還要看賴清德的政治動向，同為新潮流的鄭文燦，又何必急著搶鋒頭。



鄭文燦為何不怕功高震主？道理很簡單，



典型功高震主是，你是顆閃亮新星，但突然間做什麼都不對，第二，難以和更高層主管溝通，第三，直屬主管把你當灰姑娘，把你放到邊邊角角，第四，主管幫你設下難以達成的KPI，第五，主管不伸援手，這些在鄭文燦身上，完全看不到，地方諸侯才是真正霸主。



尤其民進黨2018敗選，還在療傷復原，兵荒馬亂之際，只有“隨時做好準備”的人，才有機會上場，才有機會取代別人，往更高一層邁進。



鄭文燦恐怕知道，316“立委”補選，對於民進黨來說，恐怕又是一波海嘯，只有盡力幫忙輔選，只有壓低姿態，大水來襲還可以存活，才可以清理戰場。