馬英九彰化賣力站台　人氣下滑不給力

國民黨彰化鹿港地區“立委”補選候選人柯呈枋13日晚間舉行造勢晚會，特別找來馬英九站台。（中評社 林谷隆攝） 中評社彰化3月14日電（記者 林谷隆）彰化縣第一選區“立委”補選最後衝刺，國民黨候選人柯呈枋13日晚間在彰化體育場旁舉行造勢晚會。馬英九特別趕來站台，細數過去執政的外交成績，話鋒一轉批評台灣在蔡政府執政之下，外交、內部都處於落後的情況。馬在台上講得賣力，民眾反應卻不給力，馬講完話還待在台上喊凍蒜，底下已經有很多支持者提早離場，留下一大片空位。



彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留下來的彰化縣第一選區“立委”席次，將在3月16日投票，國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋，民進黨則徵召前鹿港鎮長黃振彥參選，因為藍綠選將都是有實力者，選情呈現五五波，這幾天都找來黨內大咖站台，試圖在膠著的選情中拉開差距。另外還有無黨籍鹿港房仲業者紀慶堂參選。



馬英九接續在國民黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫致詞後到場。馬英九在台上表示，現在“立法院”民進黨佔多數，這幾年來很多事情讓大家看不過去，尤其很多政策倒行逆施，包括勞工的一例一休，造成勞資雙輸，“國防、外交”、兩岸上更是失誤連連，蔡政府上任2年半就丟掉5個邦交國，是最近幾屆“總統”最差。



馬英九強調，無論是內政，還是外交，各方面台灣都處於落後的情況，尤其在去年瑞士若桑管理學院所做的全世界競爭力報告，台灣從13名退步到17名，這是九年來最差的成績，要讓柯呈枋進入“立法院”，發揮反對黨制衡的功能，民進黨才不會亂搞。



馬英九還稱讚柯呈枋很帥，台下支持者也稱讚老馬很帥，他自嘲是“老輝阿人（老人家）”要大家不要吃他老豆腐。



除了“三顆太陽”，彰化縣前後任三位縣長阮剛猛、卓伯源與王惠美，擔任競選總部主委的前彰化縣議長謝式穀率鹿港鎮長許志宏、伸港鄉長曾煥彰、員林市長游振雄等鄉鎮首長與眾多各級民意代表、農漁水利會幹部到場站台；出身鹿港的前“總統府資政”趙守博、“立委”李彥秀、林麗蟬與前台北縣長周錫瑋也到場為柯呈枋助選。