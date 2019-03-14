林右昌談韓流：民進黨積累民怨 韓成點火人

林右昌承認“韓流”一大半原因是民進黨執政過程中民怨累積 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓3月13日電（記者 余東暉）正在美國訪問的基隆市長林右昌13日承認，“韓流”效應“一大半”是因為民進黨執政過程累積下很多民怨，形同在一個房間裡累積了一個個汽油桶，最後韓國瑜成了點火的那個人，星火燎原而不可收拾。他還呼籲台美建立更緊密的經貿關係，並稱這比美艦巡航台海或對台軍售更有助於台美安全。



正在華府的民進黨籍基隆市長林右昌13日拜會了美國國務院和白宮官員。林右昌透露，他與白宮“資深官員”的會面時間比原定時間延長了一倍，以致於中午去華府智庫全球台灣研究中心（GTI）演講遲到了。問他是否進的是白宮國安會所在的艾森豪威爾大樓，林右昌表示，見什麼單位、哪個官員不方便透露，但可以肯定的是“白宮資深官員”。美國國務院東亞局則主動在推特上貼出代理副助卿史墨客見林右昌的照片。



在GTI發表的45分鐘演講和答問，林右昌以“台灣是印太自由民主之錨”為主題，從兩岸存在他所形容的“超緊密的依存關係”講起，指“雞蛋不應都放在同一個籃子裡”。他表示，不管是奧巴馬時代的亞太再平衡戰略，還是特朗普時代的印太戰略，台灣都是其中最關鍵的一環。他說，台灣是美國印太戰略最重要的支點之一，也是最危險、最脆弱的那一點。如果台灣支點產生破口，美國印太戰略將如何繼續？