大華網路報：兩岸關係惡化　衝擊投資環境

蔡英文 中評社香港3月14日電／新加坡總理李顯龍於2017年10月訪美時，談到兩岸關係說，只要不繼續惡化，就是最好的情況了。大華網路報今天點評專欄說，這不愧是政治家的判斷，果然其後，兩岸關係繼續惡化，而且至今還看不到盡頭，甚至最近民進黨政府還一片鼓吹迎接戰爭之聲。



蔡英文上任到李顯龍講這話的時候，有聖多美普林西比（人口二十萬）、巴拿馬（人口三百九十萬）兩國和台灣斷交。由於民進黨政府和大陸沒有政治互信，兩岸關係便持續下墜。在李顯龍做出上述表示後，更有多明尼加（人口一千零七十萬）、布吉納法索（人口兩千零一十萬）、薩爾瓦多（人口六百三十萬）三國和台灣斷交。這三國的人口都明顯多於前兩國，而且布吉納法索人口比台灣現有十七個邦交國的各國人口都多，多明尼加人口也比這十七國當中的十六國還多。可見民進黨政府對台灣所造成的外交損失極大。



不僅如此，2018年4月起的三個月內，全球44家主要的國際航空公司，都配合大陸的要求，在網站上不再把台灣列為國家，改列為地區。這就說明了民進黨政府愈要推動“正名”，標榜台灣是“國家”，台灣反而被“反正名”，地位愈低。儘管美國白宮發言人為此出面批評大陸，但是，美國政府也沒有能力力挺美國的航空公司抗拒大陸。畢竟美國政府承認中華人民共和國政府已達四十年，也不承認台灣擁有“國家”的地位。



因此，台灣執政者自己不圖改善兩岸關係，雙方模糊的空間就愈小，兩岸對立對抗的氣氛就愈強烈。這是非常不利於台灣經濟的。今年一月，德國駐台辦事處公佈對250家在台德商的調查，德商認為在台所面臨的五大挑戰中，兩岸關係和政治穩定問題居於首位。同一時候，台塑集團總裁王文淵在集團尾牙活動時表示，對景氣前景“悲觀”，原因是兩岸關係和陸美貿易戰；他盼望兩岸關係不要惡化，至少不要那麼“尖銳”。這無疑是企業界極具代表性的發言，無奈近一個多月來，形勢反而愈來愈尖鋭，竟然到了“行政院長”蘇貞昌說出拚到最後拿掃帚抵抗共軍的地步。企業界和外商將如何評估台灣的投資環境？可想而知了。最終受害者將是所有台灣民眾。