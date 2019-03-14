增值稅改革：做好減稅降費“主菜”

減稅降費是一個系統工程，因此，除增值稅以外，還有相關的政策配套。 中評社北京3月14日電／減稅降費是當前中國減輕市場主體負擔、激活市場活力的重要舉措。自2012年營改增以來，中國一直貫徹落實減稅降費相關政策，先後針對企業及個人等實施了一系列的減稅降費政策，涉及稅種包括增值稅、企業所得稅、個人所得稅以及城鎮土地使用稅、城市維護建設稅等多個稅種。



第一財經日報發表北京國家會計學院財稅政策與應用研究所所長、教授李旭紅文章表示，2019年的政府工作報告中指出，實施更大規模的減稅，並明顯降低企業社保繳費負擔。財政部就“財稅改革和財政工作”相關問題答記者問中進一步表示，深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容。2019年的增值稅改革將加力減稅降費。財政部部長劉昆近日表示，進一步深化增值稅改革，是今年減稅降費的核心內容，即“主菜”。



新一輪增值稅改革的核心內容



文章介紹，2019年的政府工作報告中指出，深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低；保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加增值稅抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方向邁進。



由此可見，新一輪增值稅的改革有三大亮點：一是降稅率，把現行16%的稅率降至13%，把現行10%的稅率降至9%。



二是增加抵扣，適用6%一檔的稅率雖然保持不變，但會通過採取對生產、生活性服務業增加增值稅抵扣等配套措施，降低企業應納稅額，通過政府收入的“減法”，換取企業效益的“加法”以及市場活力的“乘法”。



三是雖然此次依然保留三檔稅率，但是繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方向邁進，增值稅的改革依然要進一步深化。



回顧近年來中國增值稅改革的過程，事實上從2012年的營改增開始，中國已經以降稅負作為改革的主要方向。具體而言，有以下幾個方面：



一是自2012年中國開始實行營改增試點以來，通過漸進式改革的路徑，不斷擴大增值稅的適用範圍，並於2016年完成了全國全行業的覆蓋，初步建立了現代增值稅制度。營改增進一步打通了抵扣鏈條，減少了重複計稅，拓展了專業化分工，對於促進中國經濟發展具有積極的意義。



二是營改增之後，中國進一步實現增值稅制度的優化，降低增值稅稅率，將原適用13%稅率的調整為11%，原適用17%和11%稅率的分別調整為16%和10%。稅率的簡並和降低，不但適應了結構性減稅的要求，同時減輕了納稅人的負擔，激活市場主體活力。



三是推進增值稅留抵退稅制度改革，自2018年開始對裝備製造等先進製造業、研發等現代服務業以及電網企業實行增值稅留抵制度改革，改善了相關行業企業的資金流狀況，降低了企業成本，同時也體現了稅收中性，符合現代增值稅制度的發展方向。



四是對工業、商業及其他行業的小規模納稅人標準進行了統一，自2018年起增值稅小規模納稅人標準全部統一為年應征增值稅銷售額500萬元，使更多企業能夠按照3%的徵收率計征增值稅，簡化了稅務徵收管理制度，降低了小規模納稅人的稅收遵從成本，扶持小微企業發展。



此次，中國進一步降低增值稅的稅率，並增加對生產、生活性服務業增值稅的抵扣，是對中國自2012年營改增以來的增值稅制度改革的進一步深化及完善，為中國建立現代稅制、完成增值稅立法奠定了堅實的基礎。



此輪增值稅改革的預期減稅規模



文章分析，2019年政府工作報告中指出，將現行16%的稅率降至13%，將現行10%的稅率降至9%，保持6%一檔稅率不變。根據財政部國庫司的統計數據，2018年國內增值稅61529億元，根據國泰君安宏觀測算數據，原16%、10%、6%三檔稅率的增值稅稅額占比分別為61%、22%、17%，則三檔稅額絕對值分別約為3.75萬億元、1.35萬億元、1.05萬億元，由此倒算出三檔稅額對應的稅基分別約為23.46萬億元、13.54萬億元、17.43萬億元。



以2018年稅基計算，13%一檔的稅額約為3.05萬億元，稅額下降7037.38億元；9%一檔的稅額約為1.22萬億元，稅額下降1353.64億元。13%及9%兩檔稅率稅額下降共8391.02億元。考慮6%一檔稅率將採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，預計總體減稅規模會超過8500億元。



根據2019年政府工作報告，2019年GDP（國內生產總值）增長的預期目標是6%~6.5%，假設增值稅的增長幅度與GDP的增幅能夠同步，取GDP預計增幅的平均值6.25%，對2019年增值稅稅基進行估計，計算得出13%、9%、6%三檔稅率的稅基分別約為24.92萬億元、14.38萬億元、18.52萬億元。



以2019年假定稅基計算，13%、9%、6%三檔的稅額分別約為3.24萬億元、1.29萬億元、1.11萬億元。則原適用16%的稅率降至13%後，稅額下降7477.22億元；原適用10%的稅率降至9%後，稅額下降1438.24億元。13%及9%兩檔稅率減稅規模共8915.46億元。考慮對6%一檔稅率採取配套措施，預計總體減稅規模逾9000億元。



增值稅降稅率的傳導機制



文章認為，當然，增值稅的減稅效應與其微觀傳導機制密切相關，由於增值稅本質是一種普遍性的消費課稅，雖然原則上應該是通過環環抵扣的方式，傳導至最終消費者，不應在企業層面沉澱稅負，但是，具體而言，還會受到多種市場因素的影響，因此需要對其微觀傳導機制有所了解，以便獲知減稅所惠及的主體。



由於增值稅的應納稅額是由銷項稅額減去進項稅額而得出的，而銷項稅額主要由銷售方在對外銷售時將其與商品的不含稅價格一起對外報價，而進項稅額主要由購買方在支付供應商不含稅貨款時一並支付。因此，降低增值稅稅率有以下幾種可能性：



第一種情況是小規模納稅人或選擇簡易計稅的增值稅納稅人，由於其銷項稅額適用簡易計稅的稅率，此次並未降低徵收率，因此不影響其增值稅額，但會影響其成本，因為購進貨物時購買方需要支付供應商含增值稅的貨款，因此，由於貨物的增值稅稅率下降了，所以購買成本降低，有利於企業降成本。

