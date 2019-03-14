穩杠杆 通渠道 擴開放 推進金融業高質量發展

中評社北京3月14日電／2月24日，習近平總書記在中央政治局集體學習時發表重要講話，金融業發展受到高度關注。習總書記提出，要繼續深化金融供給側結構性改革；定位上，要將為實體經濟服務作為宗旨；防範化解金融風險。



證券時報發表京東數字科技副總裁、首席經濟學家沈建光文章認為，要提高金融行業競爭力，維持高質量發展有幾條路徑。



一、控制金融杠杆率，平衡增長和風險



文章提出，首先，金融業持續健康發展需要建立在宏觀杠杆率的把控上，在穩增長和防風險間要取得平衡。總的來說，杠杆增長過快或去杠杆力度過大均有一定風險。歷史上加杠杆和去杠杆具有一定周期性，一般都始於金融部門，中國剛剛經歷了最新一輪加杠杆——去杠杆——穩杠杆的過程。



本次加杠杆始於2008年金融危機以後，中國經濟高增長進入下半場，貨幣政策放水、監管放鬆、金融自由化都成為“穩增長”的政策工具，不斷膨脹的影子銀行體系持續向地方融資平台、產能過剩國企、房地產部門輸血，導致杠杆上升、風險堆積，加劇了金融系統的脆弱性，更導致資金在金融體系空轉無法流入實體。



在杠杆率快速上升的背景下，十九大正式將“防範化解重大風險”列為三大任務之一，“防風險”取代“穩增長”成為經濟工作的主基調。國企混改、債轉股、財政部23號文、資管新規、房地產調控等一系列去杠杆政策陸續出台，著力化解政府、金融、企業等多領域杠杆風險，去杠杆逐漸延伸到整個經濟領域。



2018年下半年以來，中國經濟面臨內外環境的雙重壓力，三季度GDP下滑至6.5%，創十年以來的新低，消費、基建、投資均疲軟，民營經濟下滑，出口面臨較大不確定性；資本市場也出現動蕩局面，穩增長需求迫切，主基調再次轉換，“去杠杆”變“穩杠杆”。貨幣政策也隨之向寬鬆方向調整，定向降准、全面降准、MLF、再貸款、再貼現等多種政策工具頻現。



預計，2019年“穩杠杆”仍會成為主基調，金融領域仍會是杠杆率控制的重點監測對象。要達到合理杠杆率，需要持續的結構化精細調整和政策協調，把握好力度與節奏。兩會期間，銀保監會主席郭樹清表示，結構性去杠杆要明顯降低企業杠杆率，穩住家庭杠杆率。針對中國宏觀杠杆的結構性特征，需要有所側重，分類施策，短期內要防止去杠杆過快引發經濟下行壓力和金融風險，特別要注意改善民營企業融資困境；長期來看，要引導國有企業主動降杠杆，並防範地方政府債務過快上升。



二、打通金融活水流向實體經濟最後一公里



文章表示，比起大水漫灌的粗放式流動性投放，提高貨幣政策的執行效率更值得關注。2019年政府工作報告提出，M2和社會融資規模增速要與GDP相匹配，總體增速應當保持平穩。考慮到財政政策相當積極，大規模放水確無必要，在當前貨幣政策工具越加豐富、利率市場化深入推進的背景下，未來進行傳統意義上降息的可能性不大，將更加注重傳導機制的疏通。



相比於是否會降息這個話題，央行當前更加關注實際貸款利率的變化。事實上，傳統意義上調節貸款基準利率的重要性和實際效果已經降低，從官方表態來看，未來央行對於利率的調節將更加注重OMO、MLF等創新流動性工具政策利率對於市場利率乃至借貸成本的傳導。例如，央行副行長朱鶴新近期表示“下一步央行要打通貨幣政策傳導機制最後一公里”。可以觀察到，2018年四季度的金融機構人民幣貸款加權平均利率已有下行趨勢，四季度為5.75%，比二季度的高點下降了33個BP，票據融資、一般貸款等分項也均有所下降。

