2020對手?蔡英文、韓國瑜出訪先PK

蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電／蔡英文21日將出訪南太平洋三邦交國8天拚外交，中國國民黨高雄市長韓國瑜則選在蔡出訪第二天22日赴港澳、深圳及廈門拚外銷，兩人都在28日返台。蔡英文PK韓國瑜，隔著太平洋比聲勢，被視為2020大選選戰的第一仗，兩人既拚外交也拚能力，誰勝誰負備受矚目。



繼日前出訪星、馬後，韓國瑜22日起將赴香港、澳門、深圳及廈門，展開經貿和文化交流之旅，全力為高雄爭取訂單。據中時電子報報道，香港特首林鄭月娥、澳門特首崔世安均將會見韓國瑜。另外，陸駐港中聯辦主任王志民亦有可能與韓國瑜見面，高雄市“新聞局長”王淺秋對此僅低調回應“中聯辦安排，我們是受邀方，尊重”。



根據高雄市政府公布的行程，韓國瑜3月22日啟程前往香港、3月23日轉往澳門，除了參訪市政外，還安排了多場農產品推介、投資貿易洽談、水果公司參訪、以及農漁產品簽約等。韓國瑜曾說，此次是城市間的經濟文化交流，要讓高雄貨出得去，“請陸委會放心”。



儘管只是城市交流，但本周六“立委”補選後，藍綠兩黨就將著手展開2020“總統”黨內初選相關作業，被視為藍營“最有可能勝選”的人氣王，韓國瑜此行一舉一動備受各界關注，隨行10位議員名額搶破頭，採訪媒體亦爆滿，可預見韓國瑜出訪時將有大篇幅報道。



力拚2020連任的蔡英文，出訪聲勢也不遑多讓，力邀“立委”與企業家同行，並有30多位媒體記者隨行。



蔡在21日先飛往帛琉會晤“總統”雷蒙傑索；24日轉至諾魯，會見“總統”諾魯瓦卡，並在諾魯“國會”發表演說；26日以榮譽嘉賓身分出席馬紹爾“總統”召集的首屆“太平洋婦女領袖聯盟會議”。



最受矚目的還是過境美國的行程，儘管“外交部”還未做最後確認，但初步規畫在夏威夷停留。蔡英文上次過境時，即獲得高規格禮遇，不僅與多位議員會晤，還派出重機前導車一路護送，預料這次規格只會更好。



蔡英文預計下半年還將出訪加勒比海邦交國，爭取過境紐約，甚至華府，以展現與美國的友好關係，至於韓國瑜也會在港澳大陸行之後，於4月前往美國哈佛大學演講，“辣台妹”和“韓流”誰更能獲得美方的重視，將會是下一場的PK賽。