國民黨徵召韓國瑜？親吳人士洩底牌

國民黨中央黨部大樓。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電／中國國民黨主席吳敦義12日接受媒體專訪時首度鬆口，保留萬分之一徵召高雄市長韓國瑜的機會。媒體報道親吳人士透露，只要在全代會通過前完成徵召，就不算兩階段，至於發動者，中常會和全代會都有可能“反映民意”。



台媒報道，黨務人士認為，可透過中常委直接在中常會上提案修改提名辦法，或提案做成決議，要求組發會訂提名特別辦法納入徵召機制。他甚至認為，一旦初選過關的參選人不夠強，為確保勝選，也不排除由中常會當“壞人”，建議和最強的“王牌”比一比民調。



國民黨組發會主委李哲華表示，作為初選選務單位，2020提名作業就是按照常會通過提名機制，而通過的制度中，並沒有徵召選項。



國民黨文傳會代主委程美華則強調，吳敦義接受媒體專訪時是指若要徵召，會在7月全代會正式提名前完成。但吳的意思仍著重在正式提名前，要審酌各種狀況，初選當然還是照走，但提名前最後保留萬分之一徵召最強人選的可能性。



依據“國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法”規定，“總統”候選人之提名，由中央委員會，依據黨員投票（30%）與民意調查（70%）之結果，決定提名名單，報請中央常務委員會核備後，提報全國代表大會通過。



依上述規定，如果國民黨6月經過民調、黨員投票“七三制”產生“總統”人選後，到了7月全代會召開時，若通過初選的“總統”人選選情出現大幅變化，仍可以透過全代會機制以決定是否依初選結果提名，或改徵召其他人選。