316“立委”補選　藍綠天王決戰新北台南

朱立倫(右二)連日來賣力為鄭世維(右三)輔選。(中評社 資料照) 中評社台北3月14日電／3月16日四席“立委”補選要進行投票，選前之夜，藍綠天王奮力一博，將在新北市決戰。中國國民黨前主席馬英九、朱立倫、現任主席吳敦義將同台，出席國民黨候選人鄭世維的選前大團結之夜造勢晚會。民進黨方面，蔡英文、前“行政院長”游錫堃、“行政院長”蘇貞昌等人則將為民進黨候選人余天站台。



國民黨台南“立委”補選候選人謝龍介則預告，15日選前之夜將舉辦農漁產品嘉年華會，屆時高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬也會來到台南，和他的妻子李佳芬合組“大小佳芬”，讓大家都能開心做生意。據了解，藍營人氣最旺的高雄市長韓國瑜在選前之夜也會為謝龍介站台。



前“行政院長”賴清德連日來都為民進黨籍“立委”補選候選人郭國文賣力輔選，選前之夜應該也會固守台南，力保民進黨地盤。



據台媒報道，國民黨組發會昨天在中常會報告4個地區的選情，台南、新北目前是五五波，打得非常膠著，絕對不是誰已勝券在握，選前最後2天要進入肉搏戰，因此希望黨內能全力協助共同助選。黨內指出，最後勝敗觀察指標，是台南市和彰化縣。



3月16日將舉行新北市第3選區（三重區）、彰化縣第1選區（鹿港等6鄉鎮）、台南市第2選區（麻豆等14區）及金門縣等4個選區“立委”補選投票。



馬英九、朱立倫、吳敦義昨晚都前往彰化輔選“立委”補選候選人柯呈枋，吳敦義今天前往台南市輔選謝龍介，馬英九、朱立倫在新北市三重區輔選鄭世維，選前之夜，馬英九、朱立倫、吳敦義將再度會師，參加鄭世維的選前大團結之夜造勢晚會。