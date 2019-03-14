砸大錢軍購　孫大千：美國不是台灣的爸爸

孫大千質疑蔡政府花2500億台幣向美軍購，美國到底支持了台灣什麼？（孫大千臉書） 中評社台北3月14日電／蔡政府為了強化戰力，準備花2500億元新台幣向美國購買66架F16V戰機。前國民黨“立委”孫大千14日在臉書發文表示，花了2500億元買門票，民進黨政治人物的訪美行程能夠如此精采豐富，實在不足為奇。他也批評，美國又不是台灣的爸爸，有必要因為華府給予的一點點接待的甜頭，就如此的感激涕零嗎？



他質疑，蔡政府開口閉口就講“可以看到美方對台灣有更大支持”，但是到底支持了什麼？支持台灣加入CPTPP嗎？或是願意在關稅大戰時給台灣豁免權嗎？還是願意公開宣示，一旦台海發生戰事，美國願意出兵協防呢？什麼都沒有吧！



孫大千臉書全文如下：



花了2500億元買門票，民進黨政治人物的訪美行程能夠如此的精彩豐富，也實在不足為奇了吧？



首先，美國又不是台灣的爸爸，有必要因為華府給予的一點點接待的甜頭，就如此的感激涕零嗎？



其次，所謂的“規格有所突破，空間也打開了”，恐怕只是滿足了民進黨政治人物的“虛榮心”吧？對台灣實質上又有什麼好處呢？只不過能夠進入白宮旁邊的大樓，就興高采烈地打卡炫耀，會不會太沒有志氣了一點呢？



再說， 開口閉口就講什麼“可以看到美方對台灣有更大支持”，但是，到底支持了什麼呢？支持台灣加入CPTPP嗎？或是願意在關稅大戰時給台灣豁免權嗎？還是願意公開宣示，一旦台海發生戰事，美國願意出兵協防呢？什麼都沒有吧？



如果有一個國家，願意支付2500億元的天價，向我們購買過時的軍事裝備，相信台灣政府一定能夠給予對方更好的回饋和待遇吧？