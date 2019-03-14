林右昌美國表態　支持蔡英文連任

林右昌拜會美國國務院與亞太事務代理副助卿史墨客(Hanscom Smith)握手。（照片：林右昌臉書） 中評社台北3月14日電／民進黨籍基隆市長林右昌率團赴美國訪問，在當地時間11日拜美國國務院，接著13日在華府智庫“全球台灣研究中心”（GTI）發表演說並接受提問，被問到是否支持蔡英文連任，林右昌肯定表示，“無庸置疑，我當然支持蔡英文競選連任”。



對於“韓流”，林右昌表示，“韓流”之所以形成，是民進黨在一些議題上沒處理好，每個縣市的狀況也有不同，包括候選人是否能有效團結地方也是因素之一，就像是房裡擺放著一桶桶汽油，並以閩南語形容韓國瑜像是“點番仔火的那個人”。



關於台美關係，林右昌表示，台美建立更強大的經貿關係，比美方派軍艦到台海執行航行自由或對台軍售，更能有效落實美國的印太戰略。



林右昌發表演說時提到，現在是加強台美雙方儘速展開洽談台美經貿協定的最佳時刻，雖然中間還存在許多障礙，但是台美雙方都要想辦法有智慧地處理，因為這對台美的安全最為重要。



至於是否建議開放美豬、美牛？林右昌說，雙方可以持續討論如何處理與解決敏感問題，另一方面台美還是可以展開經貿協定的一些工作討論，這兩件事情不該有所衝突，是務實且有效方法。