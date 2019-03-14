花蓓代表：打擊盜版　知識付費產業應強化平台監管

中評社北京3月14日電／“互聯網知識產權的保護一直是版權保護的薄弱點。優質付費知識更是盜版的首要目標。”全國人大代表、上海市民族和宗教事務局局長花蓓13日在接受科技日報記者採訪時表示，知識付費產業盜版侵權猖獗，盜版廣泛傳播對原創性付費知識造成了極大破壞力，出現“劣幣驅除良幣”現象。



花蓓解釋，儘管目前已通過加密等方式防止盜版，但盜版者只需要通過錄屏軟件，甚至手機截圖就能輕鬆盜取正版內容，甚至已經形成了專門針對互聯網知識付費平台的盜版產業鏈，幾百元的培訓視頻，通過淘寶、微信、QQ群等平台銷售，只賣幾塊錢。



數據顯示，2018年知識付費用戶規模達2.92億，預計到2020年，知識付費市場規模將達到235億元。但“李鬼”泛濫等問題帶來的負面效應日漸凸顯。如何規範互聯網知識付費行業，提高消費者滿意度，促進產業健康發展，成為亟待解決的問題。



花蓓調研後發現，對互聯網知識付費，目前並無專門性法規和行業標準，相關法規較少涉及，只有部分禁止性規定可以適用。



即便是2019年1月1日開始實施的電子商務法也將互聯網知識付費排除在適用範圍之外。該法規定：“金融類產品和服務，利用信息網絡提供新聞信息、音視頻節目、出版以及文化產品等內容方面的服務，不適用本法”。



“互聯網知識付費產業作為新生業態，小荷才露尖尖角，就展現出了強大生命力。”花蓓認為，雖然還沒到馬上出台專門法規予以規範的地步，但從促進產業健康發展角度，她建議有關政府部門牽頭，從強化平台監管等方面推動行業標準化建設，與平台一起打擊盜版侵權行為。



（來源：科技日報）