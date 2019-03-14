稅務總局：減稅降負助推製造業發展提質增效

中評社北京3月14日電／近年來，黨中央、國務院高度重視製造業發展，出台了一系列減稅降負措施，有效減輕了企業負擔，促進了製造業轉型升級。今年《政府工作報告》又提出將製造業等行業現行16%的增值稅稅率降至13%，更是得到了社會各界廣泛“點贊”。製造業減稅降負成效如何？未來還有哪些新期待？近日，記者就相關工作採訪了國家稅務總局收入規劃核算司司長蔡自力。



問：2018年5月1日，國務院著眼於減稅降負促進製造業高質量發展，推出了增值稅改革三項措施，您能否簡單介紹一下支持製造業減稅政策的落實情況？



答：製造業是國民經濟的主體，是科技創新的主戰場，是立國之本、興國之器、強國之基。近年來，我國大力實施減稅降負政策，為實體經濟特別是製造業降成本減負擔。2018年5月1日，實施了增值稅改革三項措施，一是下調了製造業、交通運輸業等行業增值稅稅率；二是對於符合條件的先進製造業等企業，退還進項留抵稅額；三是統一上調增值稅小規模納稅人年銷售額標準，讓更多工業企業等享受較低徵收率計稅的優惠。此外，還實施擴大固定資產一次性扣除優惠政策範圍以及鼓勵企業科技創新等一系列減稅舉措。稅務部門堅決貫徹黨中央、國務院的部署，嚴格落實各項稅收優惠政策，有效激發市場活力，降低企業負擔，促進製造業高質量發展。



2018年，增值稅改革三項措施效應明顯，5－12月降低增值稅稅率減稅2780.5億元，其中，製造業減稅規模排在首位，淨減稅1063.9億元，占減稅總額的38.3%；統一小規模納稅人標準減稅89.2億元；辦理留抵退稅1148.5億元。



反映在稅收收入上，由於增值稅三項改革於2018年5月1日實施，2018年製造業稅收增速由前4個月的增長7.8%回落到後8個月的下降1%；受留抵退稅大力支持的通用設備、專用設備、電氣器材、計算機通信設備等裝備製造業，稅收增速由前4個月的增長9.1%回落到後8個月的下降3.7%。另據稅務總局監測的3.8萬戶重點稅源製造業企業（年納稅額500萬元以上，下同）有關數據反映，2018年企業的稅收負擔較2017年下降0.34個百分點，顯現了減稅降負的成效。



反映在企業效益上，受減稅降費等因素影響，2018年重點稅源製造業企業百元主營收入成本為82.4元，下降0.22個百分點；淨資產收益率為4.92%，同比提升0.12個百分點，盈利能力逐步增強。