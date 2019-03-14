被問是否願意當副手？王金平手握拳頭動怒

王金平接受媒體訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月14日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平今天上午對於2020大選是否願意當副手一事，手握拳頭動怒的反問媒體：“現在怎麼還來問我這個事呢？請別再問這問題，我講過我不會當副手，也不會留在‘立法院’，我就是要參選2020‘總統’”。



王金平今早要與新黨主席郁慕明會面，王金平在會前接受媒體訪問，他說不知道郁慕明要跟他談什麼事，但他與郁兩人本來在“立法院”就是好同事，郁離開“立院”後還是非常好的弟兄，所以郁來看他是很平常的事，不久前郁也才來看他。



媒體好奇王金平是否也會向親民黨主席宋楚瑜請益？王金平說，應該都是要拜訪請託的對象。



外界臆測王金平與郁慕明會面是希望鞏固深藍選票，王金平說，總是要藉這個機會拜託郁慕明，每一位都需要拜託，像是媒體記者也要多拜託，爭取支持。



外界喊出“韓王配”（韓國瑜選“總統”、王做副手），他表示每個人的看法不同，這是多項說法之一，只能講尊重。



王金平強調，到今天為止他沒有跟韓國瑜談有關2020選舉的事，包括“立委”選舉都沒有；但他不願回答如果黨中央徵召韓國瑜，王是否會參選到底的問題，認為這是假設性問題。



國民黨主席吳敦義說不排除徵召是為保留萬分之一的機會，王金平說吳有吳的權利，尊重吳的看法；至於吳有沒有講清楚初選的遊戲規則，要去問吳。



對於台中市長盧秀燕力挺前主席朱立倫，朱立倫又去找王的好朋友、台中市“立委”顏清標，似乎有意挖牆腳？王金平說，每個人都有權利去拜訪他人，每個人都可以是請託的對象，非常高興大家能有好的互動，這是團結的一環。



有關王金平參選佈局，王金平說，選舉準備沒有100分的，都是逐步準備，該努力就努力，選舉贏了就100分，輸了就0分，就這麼簡單，但會盡所能去做準備、拉票的工作。