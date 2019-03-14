台籍政協委員凌友詩促統　蔡政府擬取消戶籍

凌友詩出席政協十三屆二次會議並做大會發言。（中評社 資料照） 中評社台北3月14日電／台籍中國全國政協委員凌友詩日前高調指“中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府支持”及支持“兩岸統一”。陸委會昨晚表示，台灣人不得擔任陸方具政治性機關成員，凌女已違反兩岸條例規定，將促請主管機關“內政部”儘速審認處理。“內政部長”徐國勇昨在“立法院”答覆“立委”劉世芳質詢時也指出，這言論實在不應該，應朝取消戶籍方向處理。



台灣出生、17歲移居香港的凌友詩擔任中國全國政協第十三屆委員，凌友詩11日在政協會議上發表談話，指中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，及她熱切期待祖國繁榮昌盛，與兩岸統一之日的到來。



“內政部次長”陳宗彥受訪指出，凌友詩出境超過兩年，戶籍已從高雄原址遷到戶政事務所或區公所，“內政部”已請移民署協助查閱凌是否有中國戶籍或護照，若有，即違反“兩岸人民關係條例”第九條之一，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照規定，將取消其台灣戶籍。



陸委會昨晚透過書面說明表示，凌女擔任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員，已涉及違反兩岸條例相關規定。陸委會強調，這些人是極少數遭中共運用的統戰對象，他們的列席或發言，不會獲得台灣人民的認同，也不能代表台灣的主流民意。



陸委會表示，依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員，違反者處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。



陸委會指出，政治協商會議是中共領導的統戰組織，為其“憲法”機關，與“中華民國”憲政體制及台灣自由民主體制大相逕庭。中共當局積極籠絡在台灣出生，赴陸發展的台籍人士參加政協活動，目的在塑造宣傳樣板。





