沙特提議將現有石油減產協議延至年底

中評社北京3月14日電／近來，呼籲將歐佩克及盟國現有石油減產計劃延長至今年年底的聲音越來越強。負責監督產油國減產表現的歐佩克及盟國聯合部長級減產監督委員會計劃於3月下旬在阿塞拜疆進行會面。同時，以歐佩克為首的主要產油國將於4月17日至18日在維也納舉行會議，審議目前的減產計劃。目前市場普遍認為，歐佩克和非歐佩克國家的聯合減產措施將持續到2019年底，但受困於全球經濟環境惡化將導致石油需求削減等因素，未來油價不會有較明顯的上漲。



考慮延長減產協議



據俄羅斯塔斯社和國際文傳電訊社援引一位接近歐佩克的消息人士的話稱，沙特阿拉伯提議將現有的石油減產協議延長到2019年底。此消息推動12日國際油價上漲。截至12日收盤，紐約商品交易所4月交貨的輕質原油期貨價格漲0.14%，收於每桶56.87美元；5月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲0.14%，收於每桶66.67美元。



塔斯社報道稱，沙特傾向於維持現有的條款或“更為寬鬆的減產配額”。國際文傳電訊社則透露，以歐佩克為首的主要產油國將於4月17日至18日在維也納召開會議，審議是否將減產協議延期到今年下半年，各國還將在6月底再次會晤討論產量問題。



另據阿塞拜疆能源部證實，俄羅斯能源部長諾瓦卡確認將出席3月17日至18日在阿塞拜疆首都巴庫舉行的第13屆“歐佩克及盟國”聯合部長會議，會議將討論現有的減產水平。



沙特阿拉伯能源、工業和礦產資源大臣哈立德·法利赫11日表示，歐佩克主導的減產行動不太可能在6月前結束。另一位沙特官員也表示，該國計劃在4月將原油產量保持在遠低於1000萬桶／日的水平，出口削減至700萬桶／日以下，以緩解石油供應過剩的問題。德國商業銀行分析師卡斯滕·弗裡切表示，這顯示出沙特通過保持石油供應趨緊維護石油市場平衡的決心。



（來源：經濟參考報）