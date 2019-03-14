港匯持續偏弱　金管局接39億元捍聯匯

中評社香港3月14日電／港匯持續偏弱，早前再次觸及7.85的弱方兌換保證。金管局昨日凌晨再度入市，承接39.25億港元沽盤，銀行體系總結餘預計將降至709.12億元。



香港商報報道，這是一個星期以來，金管局第二度入市承接港元沽盤，捍衛港元匯價。對上一次金管局於上周六（9日）早上，入市承接港元沽盤，涉及15.07億元，亦是自去年8月以來首次。



金管局副總裁李達志表示，假如港元拆息和美元拆息之間仍然保持較大差距，相信市場套息活動會持續，促使港元於未來一段時間繼續偏弱，再次觸及弱方兌換保證亦不足為奇。



資金外流或趨明顯



在北京，全國政協委員、創興銀行（1111）前副主席兼董事總經理梁高美懿表示，近期港元弱勢是因為港美息存在差距，導致市場上套息活動，不認為有很多資金離開香港。



不過，招商永隆銀行司庫蕭啟洪日前出席傳媒午宴時稱，在外圍風險事件增加、聯儲局繼續“收水”，以及內地去槓桿三大因素夾擊下，港元流動性料將下降。他又表示，相信今年港匯會多次觸及7.85的弱方兌換保證，令金管局須再入市承接港元沽盤，銀行體系結餘亦將進一步收縮，下半年資金外流情況將越趨明顯。



港匯自去年4月以來，多次觸及7.85的弱方兌換保證，金管局連番出手接錢，但規模明顯較去年年中有所減少。銀行體系總結餘由去年高峰1800億元，逐漸下降至近日約700多億元水平。市場普遍認為，當總結餘降至約300億元，銀行業才有明顯加息壓力。



港銀加息機會意見分歧



上海商業銀行財資業務處副總裁林俊泓向本報表示，近期港匯偏弱，主要由於港美之間息差導致套息活動，以及聯儲局暫停加息，變相令美股變得吸引，導致資金流入美國。他預計未來一至兩個月港匯仍維持偏弱，或再觸及弱方兌換保證。他續稱，當銀行體系總結餘下降至500億元水平、1個月拆息升至1.7厘，港匯才有機會轉強。不過，他認為市場資金仍充裕，今年港銀未必會加息。



創興銀行副主席兼行政總裁宗建新亦有相似看法。他指出，雖然美聯儲今年很大機會維持利率，會為港美息差帶來壓力，但近期本港銀行同業拆息下滑，加上現時市場流動性仍充裕，故相信今年銀行業加息的機會不大。



不過，花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊昨日在記者會上表示，若第二季美國經濟回升及通脹壓力升溫，聯儲局有機會於6月及9月加息，本港下半年最優惠利率亦有機會受外圍影響而調高0.125厘。

