去年走資千億　銀行加按息

中評社香港3月14日電／花旗料銀行下半年會調高樓按利率，理由是金管局已兩度入市支撐弱勢港元，本港銀行結餘亦降至700億元邊緣。市場有意見認為，鑑於港元拆息高企，一旦美國在6月或9月加息，本港銀行下半年加按息的機會因而大增。事實上，目前情況與去年加按息前，有不少相似地方，故下半年加按息的機會頗大。



現時港美息差擴闊情況類似



香港文匯報報道，本港銀行上次調高本港按息，是去年的9月底，當時港銀P息加0.1至0.125厘。而在去年的8月，金管局亦曾因港匯觸及弱方兌換保證而入市干預，資金流出本港的情況與目前相似。去年4月至8月，金管局曾27度出手，共承接1，034.82億港元沽盤。



另方面，美國於去年9月及12月共加息半厘，進一步推高美元拆息，令港美息差顯著擴大，1個月期息差見過1.3厘，情況同樣與現時類似。近1個月以來，1個月的港美息差持續維持在1厘半左右，隔夜息差亦徘徊在1厘半至2厘之間，令銀行有加息壓力。



有銀行業人士指，港美息差維持高水平的話，一定會引發市場人士“買美元、沽港元”的“套息活動”，又同時帶動港匯弱勢，再次會促使金管局出手，最終令本港銀行結餘進一步減少。不過，與去年不同的是，美國對加息的預期已經“轉鴿”，今年加息步伐或不會如去年般進取，使港息仍有“維持現狀”的機會，則有待觀察。