﻿街童變身港隊代表　勉學生勿看輕自己

中評社香港3月14日電／“跳高女神”楊文蔚（Cecilia）近年揚威本地體壇，成功的背後，硬淨不求人的她坦承，自己輸在起跑線上，在屋邨、劏房長大，經常流連街頭，更曾淪為頑劣的街童，慶幸她很清楚自己的“底線”，沒有染上毒癮及加入黑社會，終憑藉運動開展充滿機遇的人生，她將一切歸功於伯樂教練溫達勇。



感激教練灌輸正確人生觀



Cecilia分享，出身基層家庭的她，六歲時因父母離異，便與嫲嫲和弟弟住屋邨。直至16歲時嫲嫲病逝，她與弟弟只能憑父母每月提供的三、四千元零用，居於旺角砵蘭街的劏房，環境相當混雜。由於自幼“無王管”，有時覺得家中沒人理她，回家也只有捱罵，她笑言自己兒時十分“百厭”，終日在街上流連，四處塗鴉填歌詞，更用“臭彈”惡作劇整蠱他人。



慶幸運動讓她擺脫街童的身份，更開展充滿機遇的人生。她先學打排球，認識了一群熱愛運動的益友，讓她的社交重回正軌。中二參加校內跳高賽事勇摘銀牌，這匹千里馬隨即遇上伯樂─教練溫達勇，至今帶領她走過11個年頭，Cecilia已視教練如親人、父親般看待，感謝他提點不足之餘，更灌輸她正確的人生觀、價值觀。



由最初的學界冠軍到成為港隊代表，Cecilia成功地從屋邨走到世界，時常到外地參加比賽，不但擴闊視野，更笑言可以實現年幼時的“空姐夢”。她更盼用自身故事勉勵年輕人，切忌埋怨輸在起跑線，更不要看輕自己，努力始能改變命運。



（來源：大公網）