港匯弱　港股兩連升斷纜

恒指昨成交縮減至981億元，結束連續15日逾千億元成交的趨勢。 中評社香港3月14日電／內地股市下跌，加上港匯弱勢也惹走資憂慮，港股連升兩日後借勢回吐。恒指昨最多跌過230點，收市跌幅收窄至113點，報28，807點，10天線失而復得，但成交縮減至981億元，結束過去連續15日以來逾千億元的成交趨勢。市場人士指出，隨大市又回升至目前水平，指數再向上的動力將減緩，也是成交回落的主因。



成交跌穿千億 大市動力減弱



香港文匯報報道，訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股上周曾升至29，242點後急速掉頭，而上周四及周五更顯著下跌，並要跌至250天線才見支持。從技術來看，29，242點已成為指數的一個巨大阻力位，雖然周一、二的反彈力頗強，但昨日大市成交回落，顯示大市動力已減弱，也反映投資者對指數現水平具一定戒心。本周的反彈只是翻炒中美貿易談判順利，以及資金湧入A股等憧憬，但只要再有較預期差的經濟數據出台，大市又會回歸基本因素，導致股市又會出現如上周五般的急跌。



沈振盈提醒，今年港股由1月至今的表現，跟去年1月走勢頗為相近，市場同樣對後市有很大憧憬，股價的上升速度也呈現非理性，當中尤以5G概念股及科技股最明顯。他上周曾經表示，個別5G概念股已經見頂，從昨日中興（0763）被大股東減持而令股價急挫，應該可引證有關預測。

大股東減持 中興拖科技股



中興被大股東減持，股價應聲挫7.4%，令人憂慮大戶也認為5G概念股有見頂徵兆，故率先出貨，中興的大跌完全抵消了過去3日的升幅。科技股昨日也因而成為資金獲利回吐的重災區，5G股京信（2342）大跌6.6%，聯想（0992）及騰訊（0700）均跌0.7%，小米（1810）跌2%。



國指報11，405點，跌60點。滬指跌逾1%，券商股沽壓大，銀河（6881）及中信証券（6030）均跌逾3%。護理用品及醫藥股亦有沽壓，恒安（1044）及中生（1177）分別跌4.5%及3.8%，成為跌幅最大藍籌。



業績佳兼回購 平保逆市受捧



個別股份方面，平保（2318）業績理想兼回購A股，刺激股價最多升過3%，全日升幅收窄至1.6%。特步（1368）業績後獲大行唱好，股價再急升近兩成，帶動其他體育用品股逆市造好。國泰（0293）由虧轉盈，股價升2.3%。瑞信指國泰業績符預期，該公司的轉型計劃也有助推動長期增長，故給予國泰“跑贏大市”評級，目標價18元。