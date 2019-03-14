墜機事故導致波音公司股價連日暴跌

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月14日電／埃塞俄比亞航空公司一架波音737－8客機（屬於波音737 MAX系列）10日發生空難事故後，多國航空公司對該系列客機採取停飛等限制性措施。隨著事件持續發酵，美國波音公司股價連日暴跌，並拖累紐約股市道瓊斯工業平均指數。



此次客機墜毀是繼去年10月印度尼西亞獅子航空公司空難事故之後，波音737－8客機發生的第二起空難事故，在世界範圍內引起多家航空公司對該機型的擔憂和質疑。



空難發生當日，埃塞俄比亞航空公司就暫停運行所有波音737－8客機。隨後，摩洛哥王家航空公司、澳大利亞民航安全局、中國民用航空局以及印度尼西亞交通部等多國的航空公司及民航管理部門紛紛在11日發出通知，要求暫停運行國內所有737－8客機。此外，新加坡民航管理局也在12日宣布暫停737 MAX系列所有型號客機在新加坡機場起降。



紐約股市方面，12日波音股價低開低走，最終下跌24.60美元，收於每股375.41美元，跌幅為6.15%。至此，在墜機事故後，波音公司股價兩個交易日累計下跌逾11%。



作為道瓊斯指數重要成分股，波音股價暴跌拖累了道瓊斯指數。截至12日收盤，道瓊斯指數比前一交易日下跌96.22點，收於25554.66點，跌幅為0.38%。在美國各家航空公司中，西南航空公司受到牽連嚴重，該公司持有並運營較多波音737 MAX系列機型，公司股價因而明顯下跌。



德國中央合作銀行近兩年來首次將波音股票評級從“買入”下調至“賣出”。美國愛德華·瓊斯金融服務公司表示，墜機事故將導致波音公司開支增加，訂單延遲，可能帶來財務業績壓力，因此將波音股票評級從“買入”下調至“持有”。



波音公司11日發表聲明稱將在近期改進該系列客機，強化737 MAX系列客機的飛行控制軟件。波音公司還表示，波音技術團隊正在查找事故原因，但目前調查仍處於早期階段。



（來源：新華網）