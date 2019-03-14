捷克希望北約在反恐方面發揮更大作用

中評社北京3月14日電／捷克總理巴比什12日在首都布拉格出席維謝格拉德集團成員國加入北大西洋公約組織（北約）紀念大會時說，希望北約在打擊恐怖主義方面發揮更大作用。



他說，北約應該更加積極地打擊威脅我們安全的恐怖主義組織。過去，在打擊極端組織“伊斯蘭國”的鬥爭中北約沒有發揮應有作用，這是一個錯誤，“我們不應該重複這個錯誤”。



在談到國防開支時，巴比什說，捷克致力於到2024年實現將國內生產總值（GDP）2%用於防務支出的目標。他說，自2015年以來，捷克的防務開支每年都在增加，這一趨勢還將繼續。



北約成員國在2014年威爾士峰會上同意停止削減並逐步增加防務開支，在10年內達到軍費開支占GDP2%的指標。自美國總統特朗普2017年年初上台以來，美國政府多次在防務開支問題上對北約盟國施壓。



維謝格拉德集團由捷克、波蘭、匈牙利、斯洛伐克四國組成。捷克、波蘭、匈牙利於1999年正式加入北約，斯洛伐克則於2004年加入這一組織。



1994年北約通過美國提出的北約東擴計劃，並於1997年正式啟動這一計劃。由於俄羅斯認為北約東擴直接影響到俄羅斯在中東歐地區的利益，並對俄國家安全構成威脅，因此從一開始就強烈反對。



（來源：新華網）