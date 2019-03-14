薩台自貿協定暫緩取消　藍委：別把台當籌碼

藍委江啟臣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）薩爾瓦多去年與台灣斷交，但薩國最高法院今日判決，暫緩取消和台灣之間的自貿協定。對此，中國國民黨“立法院”黨團總召江啟臣今天表示，呼籲薩國即使跟我們斷交了，也要尊重我們，不要把我們當成跟中國大陸叫價的籌碼。而由此可見，兩岸關係不好，對外關係也容易變成敏感關係跟競爭，非常容易淪為彼此叫價的情況跟結果，這不是我們所樂見的。



薩爾瓦多去年和台灣斷交和中國大陸建交，但薩國最高法院今日判決，暫緩取消和台灣之間的自貿協定。此外，薩國最新任總統當選人布格磊（Nayib Bukele）昨日表示將重新評估和中國之間的外交關係。



江啟臣今天在“立法院”受訪時對此表示，再次證明每個國家都是以自己國家利益作為考量，國際關係本來就是非常現實，至於薩國是否要藉此跟大陸叫價？江說，這都有可能。



江啟臣強調，要呼籲薩爾瓦多，雖然已經跟“中華民國”斷交，但必須尊重我們，當然如果薩國願意重新考量跟我們的關係，當然樂見，只是不要把這當成跟大陸的叫價籌碼。



另外，根據最新的全球軍售統計報告，賣給台灣武器的只有美國、德國、意大利，是否有被排擠的狀況？



江啟臣說，軍購武器市場對台灣來講，就是個賣方市場，因為我們對外關係跟國際困境，在武器採購上能得到的商源，軍備提供的來源非常有限，這是我們困境，所以為什麼對軍購每一筆價格會特別謹慎，因為這不是自由開放市場，某種程度上我們要付出比別人更多代價，所以要相當謹慎。