大市冇料到　基金轉炒績優股

港股未能承接上日升勢，恒指昨曾下滑230點，收市時跌113點 中評社香港3月14日電／內地滬深股市在高位震盪，港股投資者入市態度轉趨審慎。受限29000關口阻力，恒指昨日反覆跌113點；證券界人士認為，28000點為後市關鍵位，一旦穿位，指數或要試26000邊緣。炒股不炒市，市場熱錢昨日追逐績優股，特步國際（01368）報佳績，股價破頂創歷史新高，而個別績優股股價飆高六成。



內地A股投資氣氛改善，但上市公司股東卻密密手在市場拋售股份，三月初至今滬深兩市總共發布約180份股東減持計劃，較矚目的包括匯金減持中金公司（03908），而中興通訊（00763）亦遭遇控股股東沽出A股，換馬至滬深300ETF。面對股東減持壓力，中國證券業協會又要求內地券商防範場外配資風險，滬深A股昨日在高位出現震倉，連帶港股亦跟隨回軟。



券商提醒：跟風入市風險大



港股未能承接上日升勢，恒指昨日曾經下滑230點，收市時跌113點，報28807點。國企指數跌60點，報11405點。全日下跌股份1033隻，報升股份688隻。主板連續15日千億成交紀錄終於斷纜，昨日交投979億元，減少10%。高寶集團副總裁李慧芬指出，中美貿易談判進展緩慢，“唔知幾時先至傾完”，投資者遂開始平倉止賺，限制大市進一步向上突破，但外圍並無特別利淡消息，所以港股又沒有大跌的誘因。展望後市，李慧芬相信，29000點似乎是今輪升市的頂位，向下料可企穩在28000點，惟若跌穿該關口位置，指數恐要低試27000點、26000點邊緣。



大市呆呆滯滯，基金經理轉炒績優股。特步國際在周二公布業績大賺60%，昨日獲得大行唱好，股價應聲飆高19.8%，收報6.35元，創出歷史新高。



經營OK便利店的利亞零售（00831），去年多賺近22%，股價應聲抽高8%，報3.98元，升至近四年高位。



即使預告多賺，股價亦可以癲升，嘉瑞國際（00822）預告去年溢利增長2.3至2.6倍，股價被炒高60%，報0.64元。



李慧芬稱，由於市底不差，短線資金“搵嘢炒”，諸如大行報告、業績通告，正好提供炒家入市題材，但投資者要注意，這類操作屬於短線，跟風入市的風險較大。（來源：大公報）