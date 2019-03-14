新黨挺王金平？郁慕明：不介入國民黨家務事　

郁慕明（左）拜會王金平（右）。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月14日電（記者 倪鴻祥）新黨主席郁慕明今天上午拜會爭取中國國民黨2020大選提名的前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平，是否代表新黨挺王？郁慕明表示，新黨不介入國民黨的家務事，尊重國民黨參選的每個人。但也期待跟新黨有些共同主張，例如依照“中華民國憲法”的正規、正道來做，這就是新黨的主張。



郁慕明上午9時前往王金平的“立委”辦公室鎮江街會館進行拜會，兩人閉門交談約20分鐘結束，王金平因趕行程，會後提前離開沒有回應媒體，留下郁慕明受訪。



郁慕明曾說2020不排除跟國民黨合作，外界關切今天和王金平會談有討論出共識。郁慕明表示，這不需要討論，這是他已經公開說的，今天談的重點不是選“總統”的事， 談的重點是如何化解兩岸繼續衝撞的情勢。



新黨是否會自提人選角逐2020大選？郁慕明表示要看新黨全委會做決定，他相信新黨在今年選舉不只是“總統”的問題，還有政黨發展的問題，對於政策方面是新黨最在意的。



對於是否支持王金平角逐2020大位，郁慕明指出，這是國民黨的家務事，王金平首先在國民黨內部盡力、努力，新黨對藍營的團結是期待真正能為台灣未來發展考慮，而且要有膽試、魄力、有主張，當然這個主張是可以跟新黨共同商討的。



他說，他曾公開說過，假設新黨推“總統”候選人，假設新黨能夠當家，3個月之內就把蔡政府違憲違法的，通通給廢除、重新恢復，依照“中華民國憲法”的正規、正道來做，這就是新黨的主張。



不過郁慕明表示，他跟王金平認識很久，當年王金平在國民黨擔任“立法院”工作會主任時，他是副主任，他對王的認識、做事、作風，王要做的應該會去做到；但王被誤解的地方也很多。



至於王金平被誤解的地方，郁慕明沒有說明。

