蔡柯韓3月出訪大PK　藍綠委各有解讀

藍委曾銘宗。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）蔡英文21日將出訪南太平洋邦交國8天拚外交；中國國民黨籍高雄市長韓國瑜將在22日赴港澳、深圳及廈門拚外銷，兩人都在28日返台。蔡英文PK韓國瑜，隔著太平洋比聲勢，被視為2020選戰第一仗。國民黨“立委”曾銘宗今日受訪表示，蔡英文很明顯就是拼“恐中牌”，國民黨就是拼經濟，蔡政府拼政治，不顧我們的生活。



蔡英文21日將出訪南太平洋“邦交國”，21日先飛往帛琉會晤總統雷蒙傑索；24日轉至諾魯，會見總統諾魯瓦卡，並在諾魯國會發表演說；26日以榮譽嘉賓身分出席馬紹爾女總統海妮召集的首屆“太平洋婦女領袖聯盟會議”。最受矚目的還是過境美國的行程，雖然府方還未確認，但初步規畫回程會在夏威夷停留。



韓國瑜22日起將赴香港、澳門、深圳及廈門，展開經貿和文化交流之旅，全力為高雄爭取訂單。無黨籍台北市長柯文哲將訪美9天，自16日起至24日，將造訪紐約、華盛頓、波士頓、亞特蘭大等城市。



民進黨“立委”羅致政對於拼外交表示，不只蔡英文、韓國瑜，還有柯文哲也要出訪。總體來說樂於見到台灣重要政治人物去拼外交，但是最重要需展現台灣是民主“國家”，把台灣價值實力展現出來。他不認為有競爭的關係，共同推動台灣在國際的能見度，但是堅守“主權”、民主，是大家都應該要有。