徵召韓國瑜？黨團總召江啟臣：莫重演換柱

藍委江啟臣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義12日受訪表示，保留萬分之一徵召高雄市長韓國瑜的機會。國民黨“立法院”黨團總召江啟臣今天表示，他個人認為不要再重演換柱2.0的事情，這對國民黨形象、外界看待國民黨內民主化不會有任何加分反而會扣分。國民黨“立委”李彥秀則說，當然希望即使要徵召，也要在初選前啟動，且事前要溝通協調，才不會影響事後的團結，她相信吳會有智慧處理。



吳敦義在專訪中強調，因為拿下政權才是終極目標；且若是徵召，沒有所謂二階段初選，也不是在提名之後才來徵召，而是在“初選階段”就搞定。吳並語帶玄機的說，他目前正在注意“一個人”，就算“這個人”的民調是比較領先的，但如果還有另一張牌是一定會贏的，為了重返執政，當然就要打出這張王牌。



國民黨如要徵召韓國瑜，是否要在初選前搞定？江啟臣今天在“立法院”受訪時表示，這的確會有讓人有很多疑慮，一旦辦初選也已經產生代表黨的候選人，最後又徵召另一個人，的確讓人感覺不好，不管是參加初選的人，或是外界在看國民黨提名過程，這樣做法是不是有違反程序正義的問題？或對黨內民主機制發展會不會構成陰影？



江啟臣說，如果能讓提名過程，不管是內部初選或是徵召間順利圓滿，最後只產生一個最能勝選的候選人，這部分黨中央必須審慎跟智慧的決定，這樣才有辦法對所有參與初選的人交代，也給所有支持國民黨的各界一個交代。



李彥秀則說，徵召如果是可能選項，那事前溝通跟協調的工作，黨中央要做更扎實，一旦進入初選階段再來啟動徵召，難免會在初選制度上有些瑕疵，希望事前有溝通跟協調，讓所有有意願的人進來討論，才能讓結果出來後，大家可以一致為2020努力。



李彥秀表示，無論如何當然希望黨能推出最強候選人，也就是最好的母雞，帶動“立委”選情，但後續的團結取決於事前的溝通跟協調，包括有意參選的朱立倫都說，還沒啟動初選前，都可以討論，所以如何在整個制度上平穩，相信吳敦義有這智慧可以處理，但溝通協調會影響事後團結，因此事前準備非常重要。

