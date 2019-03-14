南方電網:今年會議總數降二成發文降四成

中評社北京3月14日電／近日，南方電網公司印發《公司總部2019年度公務活動計劃》《公司總部2019年度重點管控會議計劃》《公司總部2019年度對內發文計劃》，表示要加大“三個計劃”的剛性執行和管控力度，力爭今年全口徑會議總數同比下降20%、公司總部對內發文數量降低40%。



為抓好“三個計劃”的執行、保證成效，南方電網提出了5個方面20項舉措，要求總部人員不斷提升工作策劃能力和實幹本領，努力消除依賴文件、依賴會議推動工作的習慣，在每一項工作和每一個細微之處落實黨中央反對形式主義、官僚主義的精神。



今年以來，南方電網總部強化公務活動的歸口管理，按照精簡規範、務實高效的原則，對定期或不定期召開的議事機構類會議、公司及各業務年度或年中工作會議、調研檢查、執行任務、幹部調訓、請示匯報等活動進一步加強統籌協調。規範督查、檢查、考核、調研，避免集中、重複或多頭開展，原則上不同時或短時間內安排2位及以上公司領導到同一單位、地區分別開展調研；公司領導每月到同一個分、子公司開展調研次數不超過2次。



在嚴肅會議管理方面，實施全口徑管控、分類管控、計劃外會議“兩級管理”。倡導少開會、開小會、開視頻會，減少層層開會和陪會等現象，重點管控需開至三級單位及以下、或產生會議費用、或參會人數超過40人的各類會議。全年69個計劃重點管控會議總數同比下降12%、費用下降6%。



