廈門：聘請特約監察員　履行5項工作職責

中評社北京3月14日電／近日，福建省廈門市紀委監委出台《廈門市監察委員會特約監察員工作辦法》，建立特約監察員制度，對市監委特約監察員的聘請範圍、任職條件、聘請程序及任期、工作職責、權利義務等內容進行明確規範，充分發揮紀委監委合署辦公優勢，推動監察機關依法接受民主監督、社會監督和輿論監督。



特約監察員是廈門市監委根據工作需要，按照一定程序優選聘請，以兼職形式履行監督、咨詢等相關職責的公信人士。主要從在廈全國人大代表、省市人大代表中優選聘請，也可以從住廈全國政協委員、省市政協委員，市直機關有關部門工作人員，各民主黨派成員、無黨派人士，企業、事業單位和社會團體代表，專家學者，媒體和文藝工作者，以及一線代表和基層群眾中優選聘請。著重發揮他們對監察機關及其工作人員的監督作用，著力發揮參謀咨詢、橋梁紐帶、輿論引導作用。任期與本屆領導班子任期相同，連續任職一般不得超過兩屆。



根據規定，特約監察員工作應當堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦市紀委監委中心工作，專注服務於全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作大局，履行下列五項工作職責：對紀檢監察機關及其工作人員履行職責情況進行監督，提出加強和改進紀檢監察工作的意見、建議；對制定紀檢監察法律法規、出台重大政策、起草重要文件、提出監察建議等提供咨詢意見；參加市監委組織的調查研究、監督檢查、專項工作；宣傳紀檢監察工作的方針、政策和成效；辦理市監委委托的其他事項。



為保障特約監察員依法履職，廈門市紀委監委提供必要的工作條件和便利，在將特約監察員履職所需的經費列入市監委業務經費保障範圍的基礎上，明確了市監委負責特約監察員工作的辦事機構設在辦公廳，承擔受理、移送、督辦特約監察員提出的意見、建議和批評，並予以反饋等八項職責，同時對幹部監督室、政策法規研究室、黨風政風監督室、宣傳部等負責聯繫特約監察員的具體職能部門應履行的職責進行了明確。



（來源：中央紀委國家監委網站）