謝稱日方沒說不考慮安保對話　台官方未跟進

“外交部”發言人李憲章。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月14日電（記者 黃筱筠）蔡英文日前接受日媒專訪時，希望日本與台灣進行安全保障對話，有媒體報道日本外務省回應“不考慮”。駐日代表謝長廷13日在東京與媒體茶敘表示，日本政府發言人及外相並沒說不考慮。對此，媒體今日詢問謝長廷此一說法，並追問安保對話會考慮私下進行？“外交部”發言人李憲章表示，“我無法針對謝長廷說法進一步延伸”。



李憲章表示，但是蔡英文之前提到安保對話，是提醒鄰近國家、國際社會必須正視中國單方面作為對區域的影響，以及扮演的角色，蔡英文是廣泛呼籲，提醒大家重視中國在區域安全上，扮演不穩定角色，對於區域穩定和平發展會有影響。他也強調，謝長廷以及“外交部”都會持續與日方溝通。



有關謝長廷提及館產登記改名一事，李憲章表示，駐日本代表處依據“立法院”決議，將在保障台灣有財產權及確保駐日館處自主運作之原則下，持續向日方爭取維護最大權益。



台灣駐日代表處館舍、駐大阪、橫濱辦事處宿舍、駐福岡辦事處館舍產權，未以“中華民國”名義登記，而是以“駐處名稱加館長姓名”的權宜方式“同步登記”。駐日代表處目前登記的仍是“亞東關係協會東京辦事處馬紀壯”，但當時有簽具結書，明確記載駐日代表處和辦事處館舍是“中華民國”財產。



日本的法規，台灣需繳交千分之一至千分之五的“登錄免許稅”（購屋登記規費）。謝長廷在日本與媒體茶敘表示，駐日代表處的市價約150億日圓(約新台幣42億元)，名義可能變更為館產管理委員會。