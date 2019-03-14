﻿史上最貴　印大選或耗546億

中評社北京3月14日電／綜合BBC、美聯社、彭博社報道：印度總統和國會選舉將在4月11日至5月19日分七個階段進行，預計將有超過9億選民在100萬個投票站投票。現任總理莫迪目前領跑，但主要反對黨國民大會黨的領袖胡爾.甘地近來也勢頭較旺，雙方都進入了炙熱的造勢階段，另外還有超過8000名候選人競爭人民院的545個席位。有機構預測是次大選可能耗資70億美元（約546億港元），成為史上最昂貴的選舉。



莫迪13日連發29條推特，要求國寶級選手哥利、寶萊塢演員辛格等多名明星發揮影響力，號召粉絲參與投票。



印度媒體研究中心（CMS）估計，此次大選耗資可能達到史無前例的70億美元，超過2016年美國總統大選（65億美元）。這筆巨額分攤到每個選民頭上約為8美元（約62.4港元），而有六成印度人一整天支出不過3美元（約23.4港元）。



CMS的主席拉奧指出，本屆選舉花在社交媒體、廣告和前往外地拉票的資金大大增長。以社媒為例，在2014年大選相關支出為25億盧比（約2.8億港元），此次選舉翻了20倍飆升至500億盧比（約56.4億港元）。



另外，用昂貴禮物討選民歡心也是一大支出。美國加州伯克利大學的助理教授布賽爾稱，超過九成印度聯邦政客迫於同輩壓力，需要向選民發放現金、酒類等禮物，有些地區還將電視機、榨汁機，甚至是山羊送給選民。在去年卡納塔克邦的地方選舉中，選舉委員會收繳了13億盧比（約1.47億港元）的未申報禮品，包括現金、金條、酒類和毒品。



競選資金不透明也成了一個棘手的問題。去年，莫迪政府推出選舉債券，允許企業與個人向政黨捐款不必公開身份，債券捐款接近1.5億美元，據報道，其中大部分資金流向人民黨。



（來源：大公網）