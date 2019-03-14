柯文哲說溜嘴了　到華府也要訪國務院

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月14日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲將於16日啟程訪美，針對訪美演講議題，柯14日受訪時表示，大概是進步價值、光榮城市，一定要強調台灣是全亞洲最民主、自由、多元、開放的城市。這趟訪美如果是私下聊，原則上是多聽少說，我們定位是一種學習或認識。媒體追問進到國務院（北市府公開行程未有國務院）會見的人物是誰？柯也回應，他們通常⋯⋯咳咳⋯⋯這個，反正到時候就知道了。



至於會不會在白宮打卡，柯文哲說這其實是有分實質與表面，表面當然是風風光光，其實大國外交都是⋯⋯柯講到一半突然不再說，過了2秒才笑道，劉奕霆（北市府發言人）已經在拉我了，哈哈哈⋯⋯



柯文哲16日啟動訪美行程，市府公布的資料，包括參訪美東四城市包括紐約、華盛頓、亞特蘭大、及波士頓。19、20日在華府的行程中，參訪美國國會大廈、水岸碼頭，史密森學會、林肯紀念堂，並前往華府傳統基金會公開演說，也與華盛頓市府官員餐敘、出席駐美代表處在雙橡園舉辦的歡迎晚宴等，並沒有參訪白宮、國務院，或美國國防部等行程。



柯文哲14日出席2019台北杜鵑花季記者會後，接受媒體記者訪問時，再度被問到訪美的相關行程，柯文哲表示，他的態度還是客隨主便，如果像亞特蘭大或波士頓這種產業座談，我們市政府處理就好，但如果牽涉到美國官方的，就拜託美國在台協會處裡，他的態度就是客隨主便，人家方便就好了。



被問到將到華府傳統基金會演講的主題，柯文哲說，大概還是進步價值、光榮城市，到外地去一定要把台灣的好處講給人家聽，一定要強調台灣是全亞洲最民主、自由、多元、開放的城市，這是重點。

