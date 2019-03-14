波音更大的麻煩或已在路上　不亞於停飛

波音737還能坐嗎？都緊張！



波音737 MAX“停飛陣營”又添一名新成員，當地時間3月12日晚，加拿大 一家廉價航空公司——太陽之翼（Sunwing）宣布暫時停飛其四架波音737 MAX 8飛機。



當天稍早，歐洲航空安全局（EASA）也發布了一項適航指令，要求從當地時間12日19時起，“暫停歐盟範圍內所有波音737－MAX8和737－MAX9機型的運作。”此外，歐洲航空安全局還發布了一項安全指令，要求所有非歐盟國家運營的上述機型民航航班暫停進出歐盟。



波音遭遇“全球反叛”



如今，波音公司737 MAX飛機的信心危機愈演愈烈。據民航資源網的統計，埃塞俄比亞航空墜機事故後，越來越多的國家及地區宣布停飛這一機型或者對其關閉領空。截至3月13日上午，已經有40多個國家和地區宣布了禁令，也包括國際監管機構。不過美國聯邦航空局（FAA）仍堅持認為沒有停飛的依據。全球46家航空公司已經停飛737 MAX飛機，美航、美西南、加拿大航空等9家公司仍在執飛。



多地發出禁令的影響會像雪球一樣越滾越大，可能導致該機型銷量受損。波音股價12日繼續重挫，收盤下跌6.15%。彭博社甚至用全球“眾叛親離”來形容波音和美國聯邦航空局面臨的巨大壓力。



不僅如此，就連波音公司將要到手的訂單都可能因此送給對手。據彭博社3月13日報道，肯尼亞航空可能改變其仍處於早期階段的波音737 MAX飛機訂購計劃，轉投空客的懷抱。肯尼亞航空董事長邁克爾·約瑟夫表示：“由於尚未作出任何決定，我們將密切關注737 MAX事件的發展……當然作為負責任的買家，我們也會考慮空客飛機的選項。”



同時，曾經在這個機型上吃過虧的印度 尼西亞獅航也有類似行動。12日早些時候，彭博社援引知情人士的話稱，獅航計劃取消220億美元（1美元約合6.7元人民幣 ）的737 MAX飛機訂單，轉而考慮波音競爭對手空客的飛機。



損失費誰來付？



據航空飛行出行服務平台“飛常准”的數據顯示，截至3月11日上午11點，國內航空公司原計劃執飛355班，涉及航線246條，其中256班更換機型執飛，取消29班，剩餘航班暫未確定。

