“新疆人權事業發展成就”主題邊會在日內瓦舉行

中評社北京3月14日電／在聯合國人權理事會第40次會議舉行期間，中國常駐聯合國日內瓦代表團和中國人權研究會13日聯合在日內瓦舉行“新疆人權事業發展成就”主題邊會，從歷史、現實和法律等角度全面介紹新疆真實情況，並集中澄清一些不實信息。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表俞建華在發言中表示，今天的新疆正處於歷史上發展最快、最穩定的時期，各族人民的經濟、政治、社會、文化、環境權利得到了充分保障。中國政府打擊恐怖主義、極端主義為新疆今天的繁榮穩定奠定了堅實基礎。



他說，一些勢力為了實現其政治圖謀，就涉疆問題散布謠言，顛倒黑白，企圖抹黑中國政府。在當前新疆繁榮發展、安定團結的現實面前，這些歪曲攻擊是蒼白的，也是徒勞的。我們絕不允許新疆再回到暴恐和極端勢力肆虐的時代，絕不允許有關勢力將幸福安寧的生活從新疆人民手中奪走。在新疆依法開展職業技能教育培訓工作是人間正道。



作為一名生活工作在新疆的維吾爾族學者，中國人權研究會理事、新疆大學政治與公共管理學院教授祖力亞提·司馬義在發言中說，自古以來新疆就是中國不可分割的一部分，新疆各民族是中華民族大家庭成員，維吾爾族與中華民族其他成員始終是你中有我、我中有你的親密關係，新疆各民族文化始終在中華文化的沃土中繁榮發展，新疆自古以來就是多宗教和諧共融發展的地方。



